Região emplacou 16,2 mil veículos em 2023, 18% a mais que no ano anterior

A RPT (Região do Polo Têxtil), formada por Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia, emplacou 16.276 veículos em 2023. Os dados fornecidos pela Fenabrave (Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores) revelam um aumento de 18% em comparação com o ano anterior, que contabilizou 13.780 unidades registradas.

O total representa uma média de 44 veículos emplacados por dia na região. A federação projeta um crescimento de 13,5% em todo o Brasil para 2024, abrangendo todos os segmentos, como automóveis, motos, comerciais leves, caminhões e ônibus. O País encerrou 2023 com um aumento de 12% em relação a 2022.

Montadoras e concessionárias aproveitaram medidas de incentivo ao mercado e fizeram diversas promoções – Foto: Claudeci Junior / Liberal

Presidente da entidade, José Maurício Andreta Júnior afirma que o setor automotivo teve uma recuperação significativa no último ano. Ele ressalta a importância das medidas provisórias que estimularam o segmento, destacando a necessidade de soluções permanentes para manter o mercado aquecido.

De acordo com ele, o setor conta com 7,4 mil concessionárias em mais de 1 mil municípios, gerando mais de 300 mil empregos e contribuindo com 5% do PIB (Produto Interno Bruto) nacional. Além dos estímulos fiscais do governo federal, ele atribui a alta de 12% em relação a 2022 à melhora do crédito, marcada pelo início da redução da taxa de juros nos últimos meses do ano.

O economista e professor da PUC-Campinas Roberto Brito de Carvalho destaca a normalização do processo produtivo em 2023, superando desafios relacionados à pandemia. Ele menciona a demanda reprimida de veículos de anos anteriores, devido à falta de peças e modelos indisponíveis.

Para o especialista, a recuperação da renda e a retomada de empregos também contribuíram para o aumento da confiança do consumidor, facilitando a aquisição de veículos a prazo.

Carvalho destaca ainda a medida específica do governo, que reduziu a alíquota do IPI (Imposto sobre Produtos Industrializados) para carros no meio do ano, impulsionando a indústria, o emprego e viabilizando ações de marketing por parte das montadoras, que ofereceram créditos até com taxa zero de juros.