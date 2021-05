Região do Polo Têxtil ultrapassa 2,5 mil vítimas da pandemia do novo coronavírus

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou 15 novas mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta terça-feira (25), elevando o total de vítimas a 2.501. Os pacientes tinham entre 39 e 79 anos.

A Prefeitura de Americana, por meio da Vigilância Epidemiológica, informou nesta terça-feira que foram registrados mais seis óbitos por Covid-19. Os pacientes foram:

Um homem (65), morador do bairro Cordenonsi, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 21 de abril;

Um homem (50), morador do bairro Residencial Mário Covas, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 21 de abril;

Um homem (63), morador do bairro Antônio Zanaga, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 22 de abril;

Uma mulher (79), moradora do bairro Santa Maria, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 23 de abril;

Uma mulher (60), moradora do bairro Jardim Guanabara, portadora de doença cardiovascular crônica e diabetes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 23 de abril;

Uma mulher (61), moradora do bairro Vila Dainese, sem informações de doenças preexistentes, que estava internada em hospital particular e faleceu no dia 24 de maio.

O quadro geral da Covid-19 em Americana é o seguinte: 18.129 casos positivos, sendo 32 internados, 553 óbitos, 742 em isolamento domiciliar e 16.802 recuperados.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 83% de leitos com respiradores (de 85 no total, 71 estão ocupados) e de 86% de leitos sem respiradores (de 85 no total, 73 estão ocupados).

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 58% com respiradores (de 26 no total, 15 ocupados) e 73% sem respiradores (de 30 no total, 22 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 20 no total, 20 ocupados) e 100% sem respiradores (de 17 no total, 17 ocupados); no Hospital São Francisco a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 13 no total, 13 ocupados) e de 71% sem respiradores (de 14 no total, 10 ocupados) e no Hospital Unimed a taxa é de 88% de leitos com respiradores (de 26 no total, 23 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 24 no total, 24 ocupados).

Hortolândia informou três óbitos, totalizando 514 vítimas. A cidade contabiliza 14.217 casos confirmados, dos quais 13.482 se recuperaram. Entre suspeitos e confirmados, 100 moradores estão internados em leitos Covid. Abaixo, dados dos pacientes que faleceram:

Homem, 39 anos, com comorbidades. Morreu dia 19 de maio na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia;

Homem, 49 anos, com comorbidades. Morreu em 20 de maio na Unidade Respiratória;

Homem, 75 anos, sem comorbidades. Faleceu em 9 de maio na Unidade Respiratória.

Nova Odessa não divulgou o boletim nesta terça-feira. Até ontem, a cidade tinha 3.886 casos confirmados, 3.363 recuperados e 156 óbitos. No total, 46 moradores estão internados com confirmação ou suspeita da doença.

Santa Bárbara d’Oeste registrou mais quatro mortes, totalizando 528 vítimas da pandemia. A cidade registra 15.932 moradores que se infectaram, dos quais 14.800 estão recuperados. As UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) seguem com lotação máxima. Veja dados dos pacientes que morreram:

Homem, 50 anos (Óbito em 21 de maio de 2021)

Homem, 46 anos (Óbito em 23 de maio de 2021)

Mulher, 59 anos (Óbito em 24 de maio de 2021)

Mulher, 57 anos (Óbito em 25 de maio de 2021)

Sumaré teve mais duas mortes, elevando para 750 o número de vítimas. No total, 21.421 moradores se contaminaram, das quais 20.422 se recuperaram. Entre suspeitos e confirmados, 92 pessoas estão internadas. Abaixo, o histórico dos óbitos: