Região do Polo Têxtil tem 72,2 mil eleitores em situação irregular

Eleitores que não estiverem quites com as obrigações sofrem algumas consequências, como a proibição de tirar passaporte

Mais de 72 mil eleitores na RPT (Região do Pólo Têxtil deixaram de justificar a ausência no segundo turno das eleições de 2022 à Justiça Eleitoral. O prazo terminou na última segunda-feira.

Sumaré foi a cidade com maior número de irregulares, com 21.096, seguida de Hortolândia, com 17.369 eleitores; Americana, com 15.245; Santa Bárbara d’Oeste, com 13.937; e Nova Odessa, com 4.562.

Quem não votou precisa regularizar sua situação com a Justiça Eleitoral o quanto antes – Foto: Antonio Augusto – Ascom – TSE

O professor universitário e presidente da Comissão Especial de Direito Eleitoral da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) de Campinas, Valdemir Moreira dos Reis Junior, orienta que quem não votou nas eleições deve regularizar a situação o mais rápido possível.

“Os eleitores que não estiverem quites com a Justiça Eleitoral sofrem com algumas consequências, como a proibição de tirar passaporte, assumir concurso público e, no caso de servidores, não poderão concluir o recadastramento anual”, destaca.

De acordo com o TSE (Tribunal Superior Eleitoral), a apresentação da justificativa também pode ser feita pelo Sistema Justifica, ou ainda por meio do envio do Requerimento de Justificativa Eleitoral à zona eleitoral responsável pelo título.

Cada justificativa é válida somente para o turno ao qual a pessoa não tenha comparecido. Eleitores que não votaram e não justificaram a ausência nas três últimas eleições podem ter o título cancelado.

O TSE orienta ainda que o cidadão pode consultar sua situação perante a Justiça Eleitoral por meio de pesquisa na aba eleitor, no link “Consulta por nome”, entre outros tópicos, localizada na barra superior da página do Portal do TSE, ou no site do TRE (Tribunal Regional Eleitoral) do estado. Outra opção é ir diretamente ao cartório eleitoral e solicitar essa informação.