Região do Polo Têxtil registra dois homicídios no mesmo dia

Um dos crimes ocorreu no Matão, em Sumaré, enquanto o outro foi cometido no Jardim Campos Verdes, em Hortolândia

Um homem de 24 anos foi morto enquanto dormia em sua casa, no Residencial Santa Terezinha do Matão, em Sumaré, na madrugada de quinta-feira. Em outro caso no mesmo dia, outro indivíduo, de 42 anos, foi assassinado em Hortolândia.

De acordo com a SSP (Secretaria de Segurança Pública), no caso de Sumaré, familiares relataram à Polícia Militar que estavam dormindo, quando ouviram alguém chamar. Uma criança, que não teve o parentesco com a vítima especificado, abriu a porta e foi surpreendida por um homem vestido de preto.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O suspeito se dirigiu ao quarto da vítima, onde o encontrou dormindo ao lado da esposa. Ele efetuou vários disparos e saiu correndo do local.

A perícia foi acionada para o local e imagens das câmeras de monitoramento foram solicitadas. O caso foi registrado como homicídio no plantão policial.

Hortolândia

Outro homicídio foi registrado na região na noite de quinta. Um homem de 42 anos foi morto a tiros no Jardim Campos Verdes, em Hortolândia.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Segundo a SSP, dois homens em uma moto passaram pela vítima e o garupa disparou várias vezes.

A perícia foi acionada para o endereço e o caso foi registrado como homicídio na delegacia da cidade.