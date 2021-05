Região do Polo Têxtil informa oito mortes por coronavírus e total vai a 2.509

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou oito mortes pelo novo coronavírus (Covid-19), nesta quarta-feira (26), e o total de vítimas da pandemia chegou a 2.509.

Americana informou a 554ª morte pela pandemia. A vítima era um homem de 62 anos que morava na Praia Azul e não tinha informações de comorbidades. Ele estava internado no Hospital Municipal e faleceu em 24 de maio.

O município também teve confirmados 104 novos casos. No total, a cidade tem 18.233 casos positivos, sendo 35 internados, 554 óbitos, 764 em isolamento domiciliar e 16.880 recuperados.

Nesta quarta-feira, a taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município é de 80% de leitos com respiradores (de 82 no total, 66 estão ocupados) e de 91% de leitos sem respiradores (de 75 no total, 68 estão ocupados).

No Hospital Municipal, a taxa de ocupação é de 65% com respiradores (de 26 no total, 17 ocupados) e 87% sem respiradores (de 30 no total, 26 ocupados).

No Hospital São Lucas, a taxa de ocupação de leitos é de 100% com respiradores (de 18 no total, 18 ocupados) e 87% sem respiradores (de 16 no total, 14 ocupados); no Hospital São Francisco, a taxa é de 100% de leitos com respiradores (de 12 no total, 12 ocupados) e de 93% sem respiradores (de 14 no total, 13 ocupados);e no Hospital Unimed, a taxa é de 73% de leitos com respiradores (de 26 no total, 19 ocupados) e de 100% de leitos sem respiradores (de 15 no total, 15 ocupados).

Hortolândia registrou duas mortes, elevando para 516 as vítimas da pandemia. O município contabiliza 14.474 casos confirmados, dos quais 13.768 estão recuperados. Entre suspeitos e confirmados para a doença, 90 pessoas estão internadas. Os óbitos informados hoje foram:

Homem, 55 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital Irmãos Penteado, em Campinas, no dia 19 de março. O falecimento aconteceu em 29 de abril;

Homem, 70 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 11 de maio e faleceu no dia 25.

Nova Odessa confirmou mais dois óbitos nesta quarta-feira e oito casos positivos. Com isso, a cidade bateu a marca de 4.005 moradores que se infectaram na pandemia, dos quais 158 faleceram e 3.475 estão recuperados. Os óbitos foram:

Mulher, 73 anos, moradora do Jardim Marajoara. Faleceu em 24 de maio em um hospital de Arthur Nogueira. Não teve comorbidades informadas;

Homem, 94 anos, morador do Jardim Nossa Senhora de Fátima. Morreu no dia 24 de maio na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada. Também não teve comorbidades informadas.

Santa Bárbara informou duas mortes, chegando assim a 530 vítimas. Os pacientes eram:

Mulher, 54 anos, faleceu em 22 de maio;

Mulher, 60 anos, falece em 25 de maio.

No total, o município registra 16.111 casos confirmados, dos quais 14.930 se recuperaram. A ocupação de UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) públicas está em 96%. Os leitos com respiradores têm 34% de ocupação, e as enfermarias 76%.

Sumaré informou a 751ª morte por coronavírus. O paciente era um homem de 65 anos, com comorbidades. Ele faleceu em 25 de maio na UPA Macarenko.

A cidade registra 21.517 casos confirmados, dos quais 20.497 estão recuperados. O município teve confirmada na terça-feira a circulação da variante P4, identificada no interior de São Paulo por pesquisadores.

