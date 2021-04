Região do Polo Têxtil informa mais 35 mortes por coronavírus

A RPT (Região do Polo Têxtil) informou 35 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (19). A região agora contabiliza 2.097 vítimas da pandemia. Entre os óbitos informados hoje, o mais jovem tinha 39 anos e o mais velho 91.

Americana superou a marca de 15 mil casos positivos ao confirmar 180 novas infecções, dos quais seis faleceram. O Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi também viu as internações voltarem a subir nesta segunda-feira, elevando a taxa de ocupação da UTI para 77%.

Hortolândia informou mais dez mortes e agora contabiliza 437 vítimas da pandemia. A cidade tem 76 moradores internados, entre suspeitos (19 pacientes) e confirmados (57) para o coronavírus. Veja detalhes dos óbitos:

mulher, 64 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 23 de março e transferida para o Hospital Municipal Mário Covas dois dias depois. Ela não resistiu e faleceu em 14 de abril;

mulher, 67 anos, com comorbidades. Internada na UPA (Unidade de Pronto Atendimento) do Rosolém em 3 de abril e transferida ao Hospital Municipal Mário Covas no mesmo dia. Ela faleceu em 14 de abril;

homem, 61 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória no dia 12 de abril e faleceu no dia 18;

mulher, 73 anos, com comorbidades. Deu entrada na Unidade Respiratória em 2 de abril, transferida ao Hospital Municipal Mário Covas no dia seguinte, mas retornou à Unidade Respiratória em 7 de abril. Ela permaneceu no local até seu falecimento, em 17 de abril;

mulher, 65 anos, com comorbidades. Fio internada na Unidade Respiratória em 3 de abril e faleceu no dia 16;

homem, 59 anos, sem comorbidade. Deu entrada na Unidade Respiratória em 31 de março, onde permaneceu internado por mais de um mês até seu falecimento, em 18 de abril;

homem, 65 anos, com comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 4 de abril e faleceu no dia 17;

homem, 57 anos, sem comorbidades. Foi internado na Unidade Respiratória em 10 de abril e transferido no dia seguinte para o Hospital Municipal Mário Covas, onde permaneceu até seu falecimento, no dia 14;

mulher, 61 anos, sem comorbidades. Internada na Unidade Respiratória em 7 de abril, foi transferida para o Hospital Municipal Mário Covas no dia 9, retornando para a Unidade Respiratória no dia 11. Ela faleceu em 18 de abril;

mulher, 71 anos, com comorbidades. Foi internada na UPA do Jardim Amanda em 10 de abril e transferida para o Hospital Municipal Mário Covas no dia 14. Contudo, não resistiu e faleceu em 15 de abril.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nova Odessa informou 26 casos positivos no boletim desta segunda-feira, nenhum deles óbito. A cidade contabiliza 3.497 confirmados, 3.060 recuperados e 131 mortes.

O município tem 40 moradores internados em leitos para atendimento Covid, dos quais 24 estão em UTIs fora do município, na rede pública e privada. A Unidade Respiratória do Jardim Alvorada tem nove pacientes internados, enquanto o Hospital e Maternidade Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia tem outros sete.

Santa Bárbara d’Oeste registrou mais 12 mortes e contabiliza 444 óbitos pela pandemia. Os leitos sem respiradores da rede pública registraram queda na ocupação, com metade das vagas livres. Já os leitos com respiradores têm 100% de ocupação. Veja as informações divulgadas pela prefeitura sobre as vítimas:

homem, 73 anos, faleceu em 12 de abril

mulher, 49 anos, faleceu em 13 de abril

homem, 71 anos, faleceu em 14 de abril

homem, 62 anos, faleceu em 14 de abril

homem, 39 anos, faleceu em 16 de abril

homem, 69 anos, faleceu em 17 de abril

homem, 57 anos, faleceu em 17 de abril

mulher, 69 anos, faleceu em 17 de abril

mulher, 70 anos, faleceu em 17 de abril

homem, 51 anos, faleceu em 18 de abril

homem, 57 anos, faleceu em 18 de abril

mulher, 91 anos, faleceu em 19 de abril

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Sumaré registrou mais sete mortes e contabiliza 645 vítimas da pandemia. A cidade tem 167 moradores internados em leito Covid, dos quais 67 são suspeitos para a doença e 100 testaram positivo.