Região do Polo Têxtil informa mais 22 mortes por coronavírus

As cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram mais 22 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta segunda-feira (12). Com isso, a região registra 1.959 vítimas desde o início da pandemia, em março de 2020. Dentre os casos informados hoje, a vítima mais jovem tinham 32 anos.

Americana informou mais duas mortes pelo coronavírus nesta segunda-feira, totalizando 408 vítimas. A ocupação de leitos de UTI Covid no Hospital Municipal Dr. Waldemar Tebaldi caiu para 65%. Até sexta-feira, estava em 80%, com 21 pacientes internados.

Hortolândia registrou mais sete mortes e contabiliza agora 412 vítimas da pandemia. Estão internados 95 moradores da cidade, dos quais 66 testaram positivo e 29 estão em investigação para Covid-19. Veja detalhes dos óbitos:

mulher, 67 anos, sem comorbidades. Foi internada no Hospital Municipal Mario Covas no dia 5 de abril, onde ficou internada até falecer, em 11 de abril;

mulher, 77 anos, com comorbidades. Internada no Hospital Municipal Mario Covas, faleceu no dia 11 de abril;

mulher, 86 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 6 de abril e transferida para o Hospital Municipal Mario Covas no dia seguinte. Ela faleceu em 11 abril;

mulher, 68 anos, com comorbidades. Deu entrada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 28 de março e transferida para o Hospital Municipal Mario Covas no dia 30. A idosa não resistiu e faleceu em 9 de abril;

mulher, 50 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 27 de março e transferida para o Hospital Estadual Sumaré no dia 31. O falecimento aconteceu no dia 8 de abril;

homem, 57 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Irmãos Penteado, em Campinas, desde 20 de março. Faleceu em 7 de abril;

homem, 81 anos, com comorbidades. Foi internado no Hospital Municipal de Paulínia em 28 de março, mas não resistiu e faleceu no dia 9 de abril.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nova Odessa não informou novas mortes no boletim desta segunda-feira, seguindo com 113 vítimas. O boletim trouxe 106 novos casos confirmados. A prefeitura apontou que houve um ligeiro aumento (de nove para 10) no número de internações de pacientes da cidade com Covid-19 na UR (Unidade Respiratória) do Jardim Alvorada.

No Hospital Municipal Dr. Acílio Carreon Garcia seguem internadas 10 pessoas. Internações em leitos de UTI fora do município, tanto na rede pública quanto privada, seguem em 26.

Santa Bárbara d’Oeste informou mais três óbitos nesta segunda-feira, totalizando 411 vítimas da pandemia e 214 novas contaminações. Os leitos públicos com respiradores seguem com 100% de ocupação na cidade. Veja abaixo informações dos óbitos:

Homem, 67 anos, morreu em 07 de abril;

Homem, 52 anos, morreu em 11 de abril;

Mulher, 53 anos, morreu em 12 de abril.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

Sumaré informou mais 10 mortes pela doença, chegando a 615 vítimas. A cidade tem 227 internados em leitos Covid, dos quais 142 testaram positivo para a doença e 85 aguardam resultado de exame. Veja detalhes das vítimas informadas nesta segunda: