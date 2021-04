Região do Polo Têxtil informa mais 19 mortes causadas pelo coronavírus

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) informaram mais 19 mortes pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta sexta-feira (16). Com isso, a região chega a 2.062 vidas perdidas pela pandemia. As vítimas tinham entre 27 e 92 anos.

Americana registrou mais sete mortes e 85 casos positivos. O quadro geral na cidade é de 14.890 casos positivos, sendo 23 internados, 434 óbitos, 339 em isolamento domiciliar, 14.094 recuperados e 114 casos suspeitos aguardando resultados de exames.

A taxa geral de ocupação de leitos para Covid-19 no município, incluindo rede pública e privada, é de 90% de leitos com respiradores (de 81 no total, 73 estão ocupados) e de 91% de leitos sem respiradores (de 75 no total, 68 estão ocupados). Veja dados dos óbitos informados hoje:

homem, 38 anos, morador do bairro São Luiz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 30 de março;

homem, 62 anos, morador do bairro Jardim Nossa Senhora do Carmo, portador de hipertensão arterial, que estava internado em hospital particular e faleceu no dia 3 de abril;

mulher, 42 anos, moradora do bairro Vila Margarida, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 11 de abril;

mulher, 72 anos, moradora do bairro São Benedito, portadora de hipertensão arterial, que estava internada no Hospital Municipal e faleceu no dia 13 de abril;

mulher, 90 anos, moradora do bairro Jardim Brasil, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 14 de abril;

homem, 59 anos, morador do bairro Jardim da Paz, sem informações de doenças preexistentes, que estava internado no Hospital Municipal e faleceu no dia 14 de abril.

Hortolândia confirmou a 427ª morte por coronavírus. A cidade contabiliza 79 moradores internados em leitos Covid, dos quais 56 testaram positivo e os demais estão em investigação. Veja detalhes da morte informada hoje:

mulher, 44 anos, com comorbidades. Foi internada na Unidade Respiratória do Nova Hortolândia em 28 de março e transferida para o Hospital Estadual Sumaré em 1° de abril. Ela não resistiu e faleceu no dia 13 de abril.

Nova Odessa informou mais três óbitos, totalizando 131 mortos pela doença. Apenas na última semana, foram confirmados 18 falecimentos, ainda que alguns tenham ocorrido em datas anteriores. Os falecimentos informados nesta sexta-feira foram:

mulher, 66 anos, moradora do Jardim São Jorge. Ela faleceu no Hospital Municipal e Maternidade Dr. Acílio Carreon Garcia em 20 de março. Não há informações de comorbidades;

homem, 64 anos, morador do Jardim São Manoel. Ele estava em um hospital de Campinas e morreu no dia 12 de abril. Não há informações de comorbidades;

mulher, 39 anos, moradora do Jardim São Jorge. Ela faleceu no dia 15 de abril na Unidade Respiratória do Jardim Alvorada. Não há informações de comorbidades.

Santa Bárbara d’Oeste registrou a 432ª morte por coronavírus e outros 48 casos positivos. No total, 13.884 moradores se infectaram na cidade, dos quais 12.952 estão recuperados. Os leitos públicos com respiradores seguem com 100% de ocupação, mas as enfermarias têm 66% dos leitos ocupados. Veja detalhes do óbito:

homem, 92 anos, faleceu em 01 de abril.

Sumaré informou sete mortes, chegando agora a 638 vítimas do coronavírus. A Secretaria de Saúde informa 190 moradores internados, dos quais 119 testaram positivo para a doença e 71 aguardam resultado de exames. Veja detalhes dos óbitos: