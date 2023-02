Região do Polo Têxtil conta com 1,3 mil vagas de trabalho disponíveis

Entre as cinco cidades da região, Santa Bárbara d'Oeste é a que oferecia mais vagas nesta segunda-feira, com 735 oportunidades

Os PATs (Postos de Atendimento do Trabalhador) da RPT (Região do Polo Têxtil) estão com 1.306 vagas de emprego abertas. As oportunidades variam de acordo com o nível de exigência do cargo, bem como dos requisitos mínimos relacionados à função.

Santa Bárbara d’Oeste oferece o maior número de vagas: 735. Os cargos mais concorridos são das áreas operacionais, como serviços de limpeza, auxiliar de serviços gerais, operador de produção, auxiliar de cozinha, entre outros.

Números consideram empregos com registro em carteira – Foto: Marcelo Camargo / Agência Brasil

“Em 2022 geramos mais de 3,1 mil novos empregos com carteira assinada, segundo o Caged [Cadastro Geral de Empregados e Desempregados], o que demonstra que nossa cidade se consolida na oferta de novas oportunidades. Nossa expectativa é de índices ainda melhores ao longo deste ano”, afirmou André Cruz, secretário de Desenvolvimento Econômico de Santa Bárbara.

Em Americana estão sendo ofertadas 510 vagas, sendo que os cargos mais concorridos são aqueles que demandam menos qualificação e não exigem experiência, como auxiliar de limpeza, por exemplo.

De acordo com o secretário de Desenvolvimento Econômico do município, Rafael de Barros, a expectativa é manter o nível de oferta de emprego.

“Importante destacar que a macroeconomia nacional impacta diretamente também neste rendimento, visto que políticas em esferas estaduais e federais modificam as expectativas dos empresários e influenciam na tomada de decisões dos mesmos, o que impacta positiva ou negativamente na oferta de empregos”, destacou.

Em Nova Odessa tem 30 vagas abertas para cargos variados, como ajudante geral, motorista, marceneiro e ajudante de produção.

Já em Sumaré havia, nesta segunda-feira, oito oportunidades de trabalho, sendo uma vaga para auxiliar de pedreiro, uma para sushiman e seis para costureiras. A maioria das vagas oferecidas pelo PAT do município varia entre um e três salários mínimos.

Por fim, na cidade vizinha de Hortolândia estavam disponíveis nesta segunda 23 vagas de emprego.

Endereço e contato dos PATs da região

Americana

Rua Anhanguera, 16, Centro

TEL: 3461-0289

Santa Bárbara d’Oeste

Desenvolve Santa Bárbara fica na Villa Multimall, na Rua do Ósmio, 975, Jardim São Francisco

TEL: 3499-1000

Nova Odessa

Unidade funciona na Rodoviária Municipal, na Rua Rio Branco, 699, Centro

TEL: 3466-1902

Sumaré

Rua Justino França, 143, Centro

TEL: 3803-3003

Hortolândia

PAT fica dentro do Hortofácil, na Rua Argolino de Moraes, 405, Vila São Francisco

TEL: 3965-1400