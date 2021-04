Região do Polo Têxtil confirma 20 novas mortes pelo novo coronavírus

A RPT (Região do Polo Têxtil) confirmou mais 20 mortes provocadas pelo novo coronavírus (Covid-19) nesta quinta-feira (8). As vítimas informadas tinham entre 40 e 89 anos. A única cidade a não divulgar falecimentos nesta data foi Nova Odessa.

CONFIRA A SITUAÇÃO EM CADA CIDADE

Americana

A cidade ultrapassou a marca de 400 óbitos pela Covid-19. Foram cinco novas vítimas contabilizadas no boletim mais recente.

Mulher de 69 anos, sem comorbidades. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 28/03

Homem de 72 anos, com comorbidades. Estava internado em hospital particular e faleceu em 05/04

Mulher de 66 anos, com comorbidades. Estava internada em hospital particular e faleceu em 07/04

Mulher de 74 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 07/04

Mulher de 53 anos, sem comorbidades. Estava internada no Hospital Municipal e faleceu em 8/04

Do total de 88 leitos no município, 86 estão ocupados – os dois vagos são no Hospital Municipal.

Hortolândia

Foram três novas mortes divulgadas no boletim desta quinta-feira.

Mulher de 41 anos, com comorbidades. Estava internada na UR e faleceu em 02/04

Mulher de 84 anos, com comorbidade. Estava internada na UR e faleceu em 31/03

Mulher de 55 anos, com comorbidades. Estava internada na Casa de Saúde e faleceu em 01/04

Ao todo, 408 pessoas perderam a vida em decorrência do vírus em Hortolândia. A cidade acumula 11.214 casos confirmados da doença.

Santa Bárbara d’Oeste

O município também ultrapassou a marca de 400 óbitos pelo novo coronavírus nesta quinta-feira, com quatro mortes divulgadas.

Mulher de 89 anos, que morreu em 7 de abril

Homem de 70 anos, que morreu em 7 de abril

Homem de 52 anos, que morreu em 7 de abril

Homem de 56 anos, que morreu em 08 de abril

A Covid-19 fez 403 vítimas em Santa Bárbara e 13.185 contaminações. Todos os leitos com respiradores na rede pública estão ocupados. Já nos leitos sem o equipamento, a taxa de ocupação é de 90%.

Sumaré

Sumaré chegou a 593 vítimas da pandemia nesta quinta-feira, com confirmação de mais oito óbitos.

Mulher de 86 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko

Homem de 57 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko

Homem de 45 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Renascença Campinas

Mulher de 62 anos, com comorbidades. Estava internada na UPA Macarenko

Homem de 77 anos, com comorbidades. Estava internado na UPA Macarenko

Mulher de 40 anos, com comorbidades. Estava internada no Hospital Municipal de Paulínia

Homem de 55 anos, com comorbidades. Estava internado no Hospital Estadual de Sumaré