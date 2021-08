Região do Polo Têxtil adere ao programa estadual Bolsa Trabalho

As cinco cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) aderiram ao Bolsa Trabalho, programa criado pelo Governo do Estado de São Paulo para promover a retomada de empregos através de vagas dentro de órgãos públicos. As inscrições começam nesta segunda-feira por meio do site www.bolsadopovo.sp.gov.br.

Programa estadual que estimula a empregabilidade foi anunciado na última semana – Foto: Governo do Estado de São Paulo

As prefeituras de Americana, Nova Odessa, Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré informaram que estão cadastrados para participar do projeto, mas não especificaram onde os trabalhadores serão alocados. Hortolândia também aderiu ao programa e comunicou que já começou a verificar quais secretarias e órgãos municipais têm interesse em empregar as pessoas inscritas.

Para participar é necessário ser maior de 18 anos, estar desempregado e não receber auxílio desemprego, residir no Estado de São Paulo a mais de 2 anos e a renda per capita menor que meio salário mínimo. Será aceito apenas um beneficiário por núcleo familiar. No momento do cadastro tenha em mãos o CPF, RG, Carteira de Trabalho e um comprovante de endereço.

O programa vai oferecer bolsas no valor de R$ 535 por mês aos cidadãos que realizarem atividades em órgãos públicos municipais ou estaduais. A carga horária será de quatro horas diárias, durante cinco dias, e o benefício poderá ser pago por cinco meses consecutivos.

Além disso, serão oferecidos aos inscritos do programa cursos profissionalizantes e terão apoio por meio dos PATs (Postos de Atendimento ao Trabalhador). Os cursos, que serão on-line, são realizados pela Univesp (Universidade Virtual de São Paulo), com a carga de 80 horas.

São seis opções: auxiliar de controle de produção e estoque, gestão administrativa, gestão de pessoas, organização de eventos, rotinas e serviços administrativos, secretariado e recepção.

Com o investimento de R$ 80 milhões, o governo pretende atingir através do Bolsa Trabalho cerca de 120 mil pessoas apenas em 2021.