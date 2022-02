Região deve continuar com sol e calor no feriado de Carnaval

O feriado de Carnaval deve ser de muito sol e calor na RMC (Região Metropolitana de Campinas), com algumas pancadas de chuva, segundo informou o Cepagri (Centro de Pesquisas Meteorológicas e Climáticas Aplicadas à Agricultura), da Unicamp.

Calor só vai diminuir depois de terça-feira – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

A partir de hoje, as chances de chuva diminuem na região, mas com possibilidade de pancadas isoladas. As temperaturas devem se manter elevadas, com máxima de 33ºC e mínima de 21ºC, de acordo com dados do centro.

“Pode até ser que caia alguma pancada [de chuva] rápida, mas a gente vai ter muitos períodos de sol, então as temperaturas sobem bastante”, disse o meteorologista Bruno Bainy, do Cepagri.

Ainda segundo ele, períodos longos de sol com pancadas de chuva isoladas serão a característica do fim de semana.

Por outro lado, de acordo com o portal Climatempo, as máximas das temperaturas em Americana terão pouca variação, mas atingem os 34ºC e 35ºC de sábado até terça-feira. As mínimas variam de 19º a 21ºC.

O começo da semana é de incerteza. Segundo o meteorologista, o sol e a pouca chuva devem durar até segunda-feira, mas, a partir do final do dia de terça, as chances de chuva já aumentam, por causa aproximação de uma frente fria, que deve chegar em breve ao Estado de São Paulo.

“Vale dizer que essa previsão está bastante estendida e tem mais incertezas aí para segunda e terça-feira. É importante, então, que as pessoas estejam acompanhando ao longo da sua programação a evolução das condições do tempo”, alertou Bruno.

Destino de muitos moradores da região durante os feriados prolongados, o litoral norte de São Paulo deve ter dias de Carnaval também de sol e pouca probabilidade de chuvas, somente com pancadas isoladas.

Na Praia Grande, em Ubatuba, por exemplo, de sexta-feira a domingo, não há possibilidade de chuva, que pode aparecer apenas na segunda e na terça-feira, com 90% de chances. As temperaturas serão altas, com máximas variando de 31ºC a 35ºC, ainda segundo o Climatempo.

