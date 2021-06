Região deve aplicar 6,1 mil doses de vacinas contra Covid-19 no fim de semana

Com a inclusão de pessoas a partir dos 50 anos na vacinação contra o novo coronavírus (Covid-19), a imunização foi acelerada na região. Neste final de semana, quatro cidades realizam ações de vacinação, com a expectativa de aplicar 6,1 mil doses.

Desde o início da semana, Americana aplicou um total de 8.811 vacinas contra coronavírus, o dobro da semana anterior, que teve 4.472 doses. Só nesta sexta, o município aplicou 2.410 imunizantes.

Prédio administrativo da Unimed será um dos pontos de vacinação em Americana – Foto: Ernesto Rodrigues / O Liberal

Foram incluídos nos últimos dias outros três pontos de vacinação disponibilizados pela iniciativa privada – o Unisal (Centro Universitário Salesiano), a FAM (Faculdade de Americana) e um prédio administrativo da Unimed. Ao longo deste sábado, mais 2 mil doses serão aplicadas na população que agendou horário pelo site da prefeitura.

Em Santa Bárbara d’Oeste, de 11 de junho, quando foi antecipada a vacinação para pessoas a partir dos 55 anos, até quinta, foram aplicadas 10.632 doses.

No período imediatamente anterior, que corresponde de 3 a 10 de junho, haviam sido 3.619 doses. O município não vai realizar campanha contra Covid-19 neste final de semana.

O Ginásio de Esportes de Nova Odessa vai distribuir senhas para vacinação hoje, das 8 às 15h, e amanhã, das 8 às 12h. A prefeitura informou que a expectativa é vacinar cerca de 500 pessoas.

A imunização será realizada em pessoas a partir de 50 anos e adultos com comorbidades. O município destacou que, como o público não está mais limitada a portadores de algumas doenças, a imunização naturalmente se acelerou.

Sumaré vai disponibilizar mais de duas mil doses neste sábado no Centro Esportivo Vereador José Pereira, na Vila Yolanda Costa e Silva. A vacinação vai ocorrer das 9 às 16h, sem necessidade de agendamento.

Hortolândia vai imunizar neste sábado cerca de 1,6 mil pessoas que já realizaram o agendamento. A vacinação vai ocorrer em três locais – Centro de Convivência da Melhor Idade, no Remanso Campineiro, e nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) Amanda 2 e Rosolém.

Documentos

A população precisa comparecer aos locais de vacinação portando documento de identidade e comprovante de endereço. Além disso, alguns outros documentos específicos são exigidos para determinados públicos, como comprovantes de comorbidades, de gestação e QR Code gerado no site do governo do Estado para profissionais da educação.