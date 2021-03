Região de Campinas tem 3º maior crescimento na demanda por internações do Estado

O DRS (Departamento Regional de Saúde) de Campinas é o terceiro em todo o Estado com o maior crescimento na média móvel de internações em um intervalo de 30 dias. No dia 20 de fevereiro, eram, em média, 114 novas internações por dia, número que saltou para 279 nesta segunda.

Houve, portanto, um aumento de 144,7% na média de novos pacientes que são inseridos nos leitos das redes pública e privada na região.

Somente os departamentos regionais de saúde da Baixada Santista e de Araçatuba registraram uma evolução mais significativa de internações no mesmo período.

A região litorânea teve aumento de 33 para 115 (248,4%) na média diária de pacientes inseridos nos leitos, enquanto que, os municípios que compõem a área administrativa de Araçatuba, tiveram um salto de 16 para 52 nas internações por dia (225%).

Os dados são do Seade (Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados) e foram compilados pelo LIBERAL. O avanço das internações na região de Campinas supera, inclusive, o da Grande São Paulo, que viu um aumento de 127% nos últimos 30 dias.

Há ainda outras 13 regiões do Estado que vivem uma evolução mais lenta no número de pacientes hospitalizados diariamente. A de Piracicaba, por exemplo, registrou crescimento de 69,3%, menos da metade do percentual de Campinas.

O DRS de Campinas também vive um crescimento na ocupação de leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva). Nesta terça-feira, 94,59% dos leitos de alta complexidade na região estavam ocupados.