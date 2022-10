Região cria 1,4 mil empregos formais em setembro, queda de 26% em relação a 2021

A RPT (Região do Polo Têxtil) criou 1.408 empregos com carteira assinada em setembro deste ano, de acordo com o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), divulgado nesta quarta-feira (26) pelo Ministério do Trabalho e Previdência.

O resultado ficou 26% abaixo das 1.924 vagas abertas no mesmo mês de 2021. A queda também foi sentida em relação a setembro de 2020, ano que começou a pandemia da Covid-19. No mesmo período daquele ano, foram criados 2.251 postos de trabalho, quase 60% a mais do que em 2022.

Segundo a economista do Observatório da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, Eliane Rosandiski, os números confirmam as análises de que o quadro de recuperação era limitado. “Indústria frágil, momento de transição eleitoral, juros altos, preços dos combustíveis contidos artificialmente, uma situação de vulnerabilidade crescente. Acredito que, talvez, chegaremos numa estagnação”, afirma.

O saldo positivo de 1.408 empregos, em setembro último, é fruto de 11.511 admissões e 10.103 desligamentos. Com exceção da agropecuária, que fechou o mês com saldo negativo de 30 vagas nas cinco cidades da RPT – Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia -, as demais atividades econômicas encerraram setembro no “azul”.

Porém, apesar do saldo positivo, alguns setores tiveram desempenho inferior ao mesmo mês do ano passado. Indústria, por exemplo, registrou, em setembro deste ano 173 contratações – 349 a menos que em 2021, quando foram abertas 522 vagas.

O setor de serviços abriu, no mesmo período deste ano, 455 postos com carteira assinada. Em setembro do ano passado, o total chegou a 802, uma diferença de 347 contratações. Comércio, por sua vez, abriu 104 vagas a mais em setembro de 2022. Foram 528 empregos formais contra 424, no mesmo intervalo do ano passado.

Diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Leandro Zanini afirma que “considerando o momento delicado de eleições, em que empresários e empreendedores estão acompanhando atentos, o ritmo de contratações tendem a serem baixas”.

O ponto positivo, segundo ele, é que os setores industriais que puxaram o saldo de empregos possuem empresas instaladas nos parques fabris da região e, portanto, podem ser impactadas positivamente, sejam como fabricantes dos produtos ou também como fornecedoras dos insumos para essas cadeias.