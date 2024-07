Região bate recorde de registros de estupro no 1º semestre

O primeiro semestre deste ano totalizou 137 casos de estupro na RPT (Região do Polo Têxtil). Esse é o maior número de ocorrências de estupro na série histórica, desde 2001, comparando com o mesmo período, segundo dados da SSP (Secretaria de Estado de Segurança Pública). Anteriormente, o maior número tinha sido em 2013, com 126.

Segundo o levantamento, Hortolândia é a cidade com o maior número de casos no período em 2024, com 54 registros, seguida de Sumaré (37), Americana (25), Santa Bárbara d’Oeste (12) e Nova Odessa, com 9.

Na análise da delegada Nathália Alves Cabral, que responde pelas DDMs (Delegacias de Defesa da Mulher) de Santa Bárbara d’Oeste e Sumaré, o aumento das ocorrências levadas ao conhecimento da Polícia Civil refletem as denúncias.

“No caso dos estupros de vulneráveis, por exemplo, a maior parte das reclamações chegam por meio de representantes de escolas, pois as vítimas tem comentado com amigos ou professores. Muitas vezes encontram dificuldade em relatar para a mãe ou algum familiar”, diz a delegada.

Segundo ela, mais de 90% das ocorrências são cometidas no seio familiar. Os abusadores são pais, padrastos, tios, avós e primos.

“Percebemos situações em que algumas mães chegam a delegacia para fazer a denúncia, após serem alertadas pela escola, que adverte que se nada for feito, o Conselho Tutelar será acionado e ela pode ser responsabilizada. A mãe acaba dizendo que veio registrar a ocorrência, mas não acredita que o companheiro poderia ter cometido esse crime”, afirma Nathália.

Nos atendimentos realizados na delegacia, a policial já ouviu relatos de crianças que afirmam que o agressor se aproveita da ingenuidade. Somente depois de algum tempo, acabam percebendo que estão sendo molestadas por alguém que deveria protegê-las.

Orientações

O conselheiro tutelar de Santa Bárbara, Rodrigo Jesus Brito, orienta que os familiares devem prestar atenção nos comportamentos de crianças e adolescentes.

“As vítimas tendem a ficar mais retraídas, se notarem algo busquem ajuda e principalmente se descobrirem algo, denunciem”, ressalta o conselheiro.

Com relação ao estupro envolvendo adultos, os abusos também são de pessoas próximas.

“Existem mulheres que sofrem o estupro ‘marital’, que ocorre quando o companheiro a obriga a manter relações sexuais contra a sua vontade. Nem sempre ela tem coragem de denunciá-lo, pois muitas vezes não percebe que se trata de crime”, completa a delegada.