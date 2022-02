Região bate recorde de óbitos em janeiro

Cartório de Americana: balanço considera mortes no primeiro mês – Foto: Claudeci Junior / O Liberal

A RPT (Região do Polo Têxtil) registrou neste ano o maior número de mortes por qualquer natureza para um mês de janeiro desde 2003, quando teve início a série histórica divulgada pela Arpen (Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais). Foram 742 óbitos.

O balanço considera as mortes ocorridas no primeiro mês de todos os anos nas cidades de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

De acordo com o levantamento, cartórios das cinco cidades da região registraram 742 óbitos em janeiro de 2022, total que representa 30,86% a mais do observado no mesmo período do ano passado, quando foram somadas 567 mortes.

Já em relação a janeiro de 2020, quando a pandemia da Covid ainda não havia começado, o aumento é de 63%. Em janeiro daquele ano foram 455 óbitos.

Na região, o motivo mais comum dos óbitos em janeiro deste ano foi pneumonia com 81 registros, seguido por Covid com 79 e infarto com 51 casos. Teve ainda mortes por septicemia, insuficiência respiratória, AVC (Acidente Vascular Cerebral), doenças do coração, entre outras. Os números, no entanto, não consideram Americana, uma vez que a causa das mortes ocorridas na cidade não foram passadas pelo Cartório de Registro Civil do município para a Arpen.

Apesar de ainda estarmos em uma pandemia, os óbitos causados pela Covid-19 tiveram queda em comparação com o ano passado. Foram 97 contra 79 neste ano.

Presidente da Arpen, Gustavo Renato Fiscarelli afirma que embora haja uma diminuição clara nos óbitos por Covid-19, ainda não se conhecem todos os efeitos das novas variantes, em especial da Ômicron.

“Diante do aumento de casos no último mês, [a Ômicron] parece ser a causa do crescimento de óbitos de outras doenças, como pneumonia, do coração e septicemia”, afirma.

Apesar da redução no número de mortes por Covid, a associação acredita que a pandemia ainda pode ter sido uma das explicações para o recorde de mortes no último mês, mas de forma indireta. Isso porque, segundo a Arpen, o coronavírus pode ter desencadeado outras doenças nos pacientes, levando-os também à morte.