Rede Savegnago de Supermercados tem cadastro de currículo aberto para lojas da região

Aquisição do Paulistão deve gerar cerca de 2.500 postos de trabalho; as vagas serão para todos os setores e níveis hierárquicos

Em Americana, uma das unidades do Supermercado Paulistão fica na Avenida Abdo Najar, cruzamento com a Rua Dom Pedro - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal

A Rede Savegnago de Supermercados tem canal fixo para cadastro de currículo para lojas da região. Os interessados em concorrer às vagas para o próximo ano já podem se cadastrar por meio do site, na aba Trabalhe Conosco. Serão aproximadamente 2.500 postos de trabalho nas lojas adquiridas do Supermercado Paulistão.

Após a concretização da compra da rede Paulistão, o supermercado espera começar o processo de recrutamento ainda no final do ano de 2021. A expectativa é que a partir de janeiro de 2022 os funcionários recrutados comecem os treinamentos.

Serão abertas vagas para lojas em geral, em todas as funções e níveis hierárquicos existentes em uma unidade de supermercado, como: gerentes, líderes de setores, padeiros, confeiteiros, açougueiros, caixas, repositores, motoristas, fiscal, atendente de vinhos, etc. Dentre as vagas, haverá oportunidades para pessoas com deficiência (PcD) e para aquelas também que buscam o primeiro emprego.

As inaugurações, tanto das unidades Paulistão quanto as 5 unidades próprias do Savegnago, devem ocorrer a partir de março e abril de 2022.

*Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco