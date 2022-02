Rede pública tem aumento de matrículas no ensino médio e queda no infantil

O número de alunos matriculados na rede pública na RPT (Região do Polo Têxtil) teve alta no ensino médio e queda na educação infantil, mostram dados do Censo Escolar divulgados nesta segunda-feira pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais), autarquia ligada ao Ministério da Educação.

Receio dos pais pela falta de vacina pode ter influenciado queda no ensino infantil – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal_3.11.2021

Enquanto a quantidade de matrículas no ensino médio registrou aumento de 4,7% entre 2020 e 2021, passando de 27.774 para 29.093, a educação infantil (creche e pré-escola) caiu de 32.394 para 30.241. Os números consideram a rede pública de ensino de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

Ao todo, houve no ano passado 150.842 matrículas na educação básica pública da região, que vai da creche ao ensino médio. O número representa uma queda de 0,42% em relação a 2020, quando foram matriculados 151.480 alunos.

Mestre e doutor em Sociologia pela Unicamp, Jair dos Santos Júnior credita o aumento no número de matrículas do ensino médio na rede pública à queda do emprego no país e à diminuição na renda.

Dados do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) revelam que o salário médio de admissão, no país, caiu em 2021 em relação a 2020, passando de R$ 1.909,19 para R$ 1.790, uma redução de RS 115,85.

“Do ponto de vista educacional, atrela a essa situação a insatisfação das famílias com o ensino remoto. Elas deixaram de tangibilizar o valor da escola porque não tem mais a presencialidade. Os pais se veem pressionados pela renda e não veem o ensino privado atendendo suas expectativas. Então, isso empurra os jovens para a rede pública”, explica.

Número de matriculados em Americana e na RPT, no comparativo – Foto: Editoria de Arte / O Liberal

Segundo a pedagoga Caroline Jango, doutora em Educação pela Unicamp, a pandemia da Covid-19 impactou as dinâmicas socioeconômicas, fazendo com muitos alunos trocassem a rede privada pela rede pública.

A pandemia também impôs às pessoas uma reconfiguração da dinâmica familiar, afirmou Caroline. “As escolas privadas mantiveram o funcionamento mesmo em momentos mais graves da pandemia e a rede pública teve uma cautela maior. Mas as famílias, por conta dos empregos e da falta de condições para que crianças de creches e pré-escola fiquem nos espaços escolares, tiveram que construir outras possibilidades”.

De acordo com a pedagoga, matricular uma criança na creche e na pré-escola, historicamente, para além da perspectiva do aprendizado, tem a ver com a dinâmica de trabalho das famílias.

“E muitas famílias não tiveram essa estabilidade no atendimento das creches e pré-escolas durante esse momento da pandemia. É uma perspectiva obrigatória do Estado fornecer a vaga, mas ainda não há obrigatoriedade da família em fazer a matrícula”, afirma ao explicar o que pode ter motivado essa queda de matrículas na educação infantil.

Também consultor especialista em Educação, Jair acrescenta a diminuição das matrículas na educação infantil pode ter sido influenciada ainda pelo receio dos pais em enviar os filhos sem terem tomado vacina e em respeito também pela política de isolamento. “Isso fez com que as famílias empurrassem a pré-escola mais para frente”.