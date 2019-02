Rede pública de saúde da região está sem preservativos

Os postos de saúde da região não estão distribuindo camisinhas porque os estoques estão zerados. Comprados pelo Ministério da Saúde e enviados às prefeituras, os preservativos estão sofrendo atrasos na entrega por parte da empresa fornecedora. Americana, Hortolândia e Santa Bárbara d’Oeste confirmaram que estão sem camisinhas.

Na ESF (Estratégia de Saúde da Família) da Praia Azul, em Americana, a demanda semanal varia entre cinco e sete caixas, cada uma com 144 preservativos. Desde dezembro o posto está desabastecido e conta apenas com camisinhas femininas, que têm baixa adesão por parte da população. Foto: Marina Zanaki / O Liberal

Situação parecida é encontrada na ESF do Jardim Alvorada. O posto tem uma demanda semanal de uma caixa de preservativos masculinos. Com a falta de reposição, o estoque da unidade zerou há três semanas.

No final de 2018, foram realizadas ações do Dezembro Vermelho, que procura conscientizar sobre Aids. A reportagem apurou que já na ocasião o estoque em Americana estava baixo e havia apenas três caixas de preservativos. Eles foram entregues a pessoas que os solicitavam, mas não foram distribuídos de maneira compulsória, como ocorria.

A infectologista Ártemis Kílaris, responsável técnica pelo Ambulatório de Infectologia e DST/Aids de Americana, disse que a falta do preservativo na rede pública é preocupante, principalmente diante do atual contexto de epidemia de sífilis e aumento nos casos de HIV. “Se com preservativo distribuído gratuitamente as pessoas já estão se contaminando, imagina sem ter. Deve piorar”, avaliou a médica.

A Prefeitura de Americana disse que o Ministério interrompeu a distribuição em dezembro, e que a Secretaria de Saúde fez um pedido de compra de 10 mil unidades. Por enquanto não foi possível realizá-la pois o orçamento de 2019 ainda não foi aberto.

Em Santa Bárbara d’Oeste, os atrasos na entrega têm ocorrido desde julho. “A pasta ressalta que o fornecimento dos preservativos é de responsabilidade do Ministério da Saúde e que aguarda um posicionamento do órgão”, afirmou.

O problema em Hortolândia ocorre desde o segundo semestre do ano passado, e a prefeitura busca alternativas para suprir a demanda.

O Ministério da Saúde creditou a falta de camisinhas a atrasos na entrega, e disse que houve a abertura de outro processo, com a compra de 367 milhões de unidades. “Neste mês de fevereiro, a pasta vai entregar 10,7 milhões de preservativos masculinos para o Estado de São Paulo”, garantiu.