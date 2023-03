Receita Federal espera receber até 276 mil declarações do IR na região

Prazo para envio dos formulários é de 15 de março a 31 de maio, quando as restituições começam a ser pagas

A Receita Federal espera receber de 269.045 a 276.032 declarações do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) 2023 na RPT (Região do Polo Têxtil). Ao contrário dos anos anteriores, o órgão trabalha com uma previsão para entrega, sem cravar um número, por isso a variação.

Levando em conta essa mudança, a expectativa é que a quantidade de declarações aumente de 5,11% a 7,8% em relação aos 255.961 documentos enviados no ano passado. Os números contemplam os municípios de Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia.

O prazo para envio dos formulários é de 15 de março até 31 de maio. O programa gerador será disponibilizado só no início do período.

Na RPT, Americana é a cidade que deve receber o maior número de declarações, apesar de não ser o maior município. São esperados o envio de até 81.500 documentos. No ano passado, foram entregues 75.574. Já Sumaré, que é a cidade mais populosa da região, deve enviar até 69.009 formulários. Em 2022, a Receita Federal contabilizou 63.991 declarações no município.

Hortolândia aparece como a terceira cidade da RPT com maior número de declarações. São esperadas até 54.995 neste ano, 3.999 a mais que no ano passado (50.996). Em Santa Bárbara d’Oeste, a quantidade de documentos enviados pode chegar a 52.524. No ano passado, 48.705 contribuintes declararam o imposto.

Menor município da região, Nova Odessa deve somar até 18.004 declarações neste ano. Em 2022, a cidade respondeu por 16.695 documentos enviados à Receita Federal.

Em fevereiro, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou que pretende aumentar a faixa de isenção do IR (Imposto de Renda), dos atuais R$ 1.903,98 para R$ 2.640, e que o valor será, gradualmente, elevado até R$ 5 mil. Porém, o impacto desse crescimento nas declarações ocorrerá a partir de 2024 para abranger as mudanças feitas no imposto neste ano.

Entrega e restituição – O programa de declaração do IR será liberado para “download” em 15 de março, quando começa o prazo de entrega do documento. A partir deste ano, os contribuintes que utilizarem a declaração pré-preenchida (deve trazer informações recuperadas sobre imóveis adquiridos e registrados em ofício de notas) ou optarem por receber a restituição via Pix, terão prioridade no recebimento das restituições.

No entanto, isso ocorrerá somente depois do pagamento dos grupos prioritários que são idosos acima de 80 anos; idosos entre entre 60 e 79 anos; contribuintes com alguma deficiência física ou mental ou moléstia grave e contribuintes cuja maior fonte de renda seja o magistério. Os lotes serão pagos a partir de 31 de maio.

Quem deve declarar

– Contribuintes que receberam rendimentos tributáveis acima de R$ R$ 28.559,70 no ano ou cerca de R$ 2.380 por mês, incluindo salários, aposentadorias, pensões e aluguéis.

– Aqueles que receberam rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil; e que obtiveram, em qualquer mês, ganho de capital na alienação de bens ou direitos sujeito à incidência do Imposto.

– Em relação àqueles que efetuaram operações em bolsas de valores, de mercadorias, de futuros e assemelhadas, ficam obrigados apenas quem, no ano-calendário, realizou somatório de vendas, inclusive isentas, superior a R$ 40 mil; e operações sujeitas à incidência do imposto.

– No que diz respeito à atividade rural, também deve declarar o contribuinte que obteve receita bruta em valor superior a R$ 142.798,50; que pretenda compensar, no ano-calendário de 2022 ou posteriores, prejuízos de anos-calendário anteriores ou do próprio ano-calendário de 2022; e que tinha, em 31 de dezembro, a posse ou a propriedade de bens ou direitos, inclusive terra nua, de valor total superior a R$ 300 mil.

