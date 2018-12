Receita Federal apreende cocaína em folhas de papel em Viracopos

A Alfândega da Receita Federal em Viracopos apreendeu, esta semana, quatro remessas contendo folhas de papel impregnadas de cocaína que estavam sendo enviadas para os Estados Unidos, Espanha e Itália, duas delas em voos cargueiros que partiriam hoje (29/11) para o exterior.

Foto: Receita Federal/Divulgação

A análise preliminar dos dados indicou que os envios estavam sendo feitos por cidadãos bolivianos residentes no Brasil. O peso bruto total das remessas é de aproximadamente 4 kg. A identificação da quantidade de cocaína impregnada dependerá de análise pericial.

A suspeita sobre as remessas surgiu após a análise dos dados declarados e pelo cruzamento desses dados com outros existentes nos sistemas de gerenciamento de risco da Receita Federal. No momento da inspeção foram encontradas folhas de papel impressas, mas com características que chamaram a atenção da fiscalização. As folhas foram submetidas a testes com reagente químico que indicaram a presença de cocaína.

As remessas foram apreendidas e serão encaminhadas para a Polícia Federal.

Com informações da assessoria de imprensa da Receita Federal.