Receita faz leilão com aeronave e itens apreendidos em Viracopos

A Receita Federal realizará na próxima sexta-feira (10) o segundo leilão do ano dos itens apreendidos no Aeroporto Internacional de Viracopos, em Campinas. O edital completo (0817700/000002/2019) e a relação de mercadorias podem ser consultados no site da Receita Federal.

Entre os 199 lotes estão uma aeronave Hawker Beechcraft, modelo 2018 que tem como lance inicial o valor de R$ 4 milhões. Itens como vestuário, semijoias, relógios, bicicleta, peças automotivas e industriais, vinhos, eletrônicos diversos, câmeras e equipamentos fotográficos, capacetes também serão disponibilizados no leilão. Foto: Receita Federal / Divulgação

Também serão leiloados equipamentos laboratoriais, itens de decoração, instrumentos musicais, disco de vinil, aspirador de pó robô, livros, espadas para colecionadores, máquina para fabricação de cerveja, entre outros.

O período de recebimento das propostas começou no dia 2 deste mês e vai até a próxima quinta-feira (9).

A Receita Federal de Viracopos ressalta que o leilão é todo eletrônico e poderão participar pessoas físicas e jurídicas, sendo que os interessados precisam possuir certificado digital bem como ter Certidão Negativa ou Positiva com Efeitos de Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais, válida na data do leilão.

Os itens a serem leiloados poderão ser visitados até 9 de maio, das 9h às 12h e das 13h às 16h, no Armazém de Mercadorias Apreendidas localizado no Aeroporto Internacional de Viracopos – acesso pela Portaria 1, com exceção dos lotes 72, 191, 192, 193 e 194, que será necessário verificar a data no edital do leilão.

É importante ressaltar que na visitação não será permitido o acesso de pessoas portando equipamentos eletrônicos e bolsas. Os estacionamentos disponíveis são os localizados no sítio aeroportuário e há cobrança normal pelo período.

* Patrícia Amorim, sob supervisão de Talita Bristotti.