Receita exclui 3,6 mil empresas do Simples Nacional

A RPT (Região do Polo Têxtil) teve 3.695 empresas excluídas neste mês do regime tributário Simples Nacional em virtude de débitos com a Receita Federal. Vence hoje o último prazo dado para que elas paguem as dívidas e peçam a reinserção no sistema. Caso contrário, terão que optar por outro regime de tributação, o que pode aumentar o valor dos impostos pagos ao governo.

A Receita Federal notificou, em setembro do ano passado, todas as empresas que estavam com pendências, e aquelas que não regularizaram a situação foram excluídas no primeiro mês de 2019. Das 5.126 empresas notificadas na RPT em setembro, 1.431 quitaram as dívidas. Foto: Arquivo / O Liberal

As empresas da região ainda estão devendo R$ 105 milhões em impostos. Tratam-se de dívidas que estão na Receita Federal e, também, na Procuradoria da Secretaria da Fazenda – ou seja, inscritas na dívida ativa e prestes a serem executadas na Justiça.

Estão nesta situação 2.058 empresas da agência da Receita Federal de Americana, que inclui Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, e outras 1.637 da agência de Sumaré, que engloba ainda Hortolândia.

Delegado da Receita Federal em Piracicaba, Vitório Brunheroto destaca que as empresas que não buscarem a reintegração ao Simples Nacional terão de optar pelo regime de tributação de Lucro Real ou Presumido. Isso pode significar aumento na carga de impostos paga.

“Através do Simples Nacional o governo propõe uma renúncia fiscal. As empresas devem procurar de alguma forma quitar as dívidas, mesmo que parcelando, para que possam ser reincluídas, senão estarão sujeitas a maior tributação. Além disso, muito provavelmente vão sofrer ação fiscal por parte da Receita Federal”, alerta o delegado, em entrevista ao LIBERAL.

Simples

O regime tributário denominado Simples Nacional consiste em uma cota única para pagamento de impostos, em vez de diversos recolhimentos. Para integrar o modelo, entretanto, as empresas precisam ter rendimentos anuais de, no máximo, R$ 4,8 milhões.

As instruções referentes ao parcelamento estão disponíveis no menu “Simples – Serviços”, na página inicial do portal do Simples Nacional na internet (www.receita.fazenda.gov.br/simplesnacional).

Desde o início de janeiro, a Receita Federal excluiu 521.018 empresas do programa em todo o País por falta de pagamento das dívidas.