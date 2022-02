Receita espera 236,9 mil declarações de IR na região

A Receita Federal anunciou nesta quinta-feira (24) as regras do PGD (Programa Gerador da Declaração) do IR (Imposto de Renda) 2022. O prazo de entrega começa em 7 de março e vai até 29 de abril. Na RPT (Região do Polo Têxtil), para este ano, são esperadas 236.903 declarações, mesmo número recebido em 2021.

Serão obrigados a declarar o IRPF (Imposto de Renda da Pessoa Física) 2022 todos os brasileiros com rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, mesmo valor do ano passado.

De acordo com o secretário especial da Receita Federal, auditor-fiscal Julio Cesar Vieira Gomes, a expectativa é de que 34,1 milhões declarações sejam enviadas até o final do prazo. Após a data, o contribuinte que não apresentar o documento receberá multa pelo atraso.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Entre as novidades deste ano, estão o acesso ampliado à declaração pré-preenchida por meio de todas as plataformas disponíveis e o recebimento da restituição e o pagamento de Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais) via Pix.

O PGD estará disponível para download a partir das 8 horas do dia 7 de março de 2022 e a instrução normativa 2065 com as regras deste ano será publicada no Diário Oficial da União desta sexta-feira.

De acordo com o cronograma divulgado, serão cinco lotes de restituições, sendo o primeiro liberado em 31 de maio. Os demais serão liberados respectivamente em 30 de junho, 29 de julho, 31 de agosto e, por último, em 30 de setembro.

Quanto antes o contribuinte prestar contas ao Leão, mais cedo a restituição entrará na conta de quem tiver valores a receber. Além disso, os consumidores adiantados reduzem o risco de cair na malha fina e se livram de qualquer possível sufoco de deixar a obrigação para a última hora.

Pagamento via Pix – Neste ano também será possível receber a restituição do imposto de renda por Pix, desde que a chave seja o CPF do titular da declaração. Ou seja, e-mails, telefones ou chaves aleatórias não podem ser utilizados para recebimento de restituição do imposto de renda.

Aqueles com rendimentos isentos, não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil também devem declarar o Imposto de Renda este ano. Entram na lista ainda residentes no Brasil: