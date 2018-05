Recap entra na Justiça para garantir abastecimento na região

O Recap, sindicato que representa 1.400 postos de combustíveis na região de Campinas, entrou com uma ação na Justiça nesta terça-feira (29) para que os estabelecimentos associados possam ser abastecidos, por meio de escolta policial. A medida visa garantir o atendimento à população.

Nesta terça-feira, 9ª dia de greve dos caminhoneiros, só deixam as companhias distribuidoras, sob escolta, os caminhões-tanque que levam combustíveis aos postos que abastecem os veículos oficiais.

Alguns postos da região de Campinas estão recebendo combustíveis, mas tratam-se de casos pontuais. Segundo o Recap, os estabelecimentos estão sendo orientados a dar prioridade ao abastecimento de carros oficiais, tais como ambulância e de segurança.

As cidades que compõem a base do Recap estão com 90% dos postos secos. Não há previsão de quando o abastecimento deverá ser normalizado.