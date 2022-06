Reajuste do Vale Gás pode beneficiar 7,4 mil famílias na Região do Polo Têxtil

O governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB), reajustou o Vale Gás em 10% nesta terça-feira, de R$ 100 para R$ 110. Segundo a Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, cerca de 7,4 mil famílias têm direito ao benefício na RPT (Região do Polo Têxtil).

Vale gás teve reajuste e passou de R$ 100 para R$ 110 – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

O pagamento ocorre em três parcelas bimestrais, cada uma no valor de R$ 110, e é destinado às famílias já inscritas no Bolsa do Povo, programa de assistência social implementado pelo Governo do Estado.

Conforme dados divulgados pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o Vale Gás pode ser recebido por 1.302 famílias em Americana, 2.819 em Hortolândia, 184 em Nova Odessa, 237 em Santa Bárbara d’Oeste e 2.905 em Sumaré.

De acordo com a secretária Laura Machado, as pessoas que quiserem verificar se podem receber o benefício devem acessar o site do Bolsa do Povo ou ir até o Cras (Centro de Referência da Assistência Social) mais próximo.

“É um programa de segurança alimentar e de apoio às famílias mais carentes. Então, o governador de São Paulo, preocupado com a segurança alimentar, com o gás de cozinha, com o aumento preço dos alimentos, conseguiu que a gente tivesse esse reajuste”, disse Laura, em entrevista ao LIBERAL.