Reabertura chinesa cria oportunidades, mas entidades defendem reindustrialização

A China deu início, no final do ano passado, ao relaxamento das restrições impostas pela pandemia da Covid-19. Essa reabertura é vista como uma aposta para a retomada das negociações econômicas com o país, que é um dos maiores parceiros do comércio exterior da RPT (Região do Polo Têxtil). Para se ter uma ideia, só em 2022, o município de Hortolândia importou US$ 500 milhões para a China.

Especialistas ouvidos pelo LIBERAL veem com bons olhos o renascimento da segunda maior economia do mundo, porém, defendem uma reindustrialização interna para uma menor dependência do país asiático, hoje um dos principais concorrentes do Brasil no setor têxtil.

Diretor-superintendente da Abit (Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção), Fernando Valente Pimentel diz que a relação com a China é inevitável. “É nosso maior parceiro comercial e com quem temos superávit de quase US$ 30 bilhões. Por outro lado, enxergarmos que não há nenhuma razão para o Brasil avançar em algum tipo de acordo de livre comércio com a China dada as disparidades concorrenciais existentes”, afirma.

Dentro da indústria têxtil, o Brasil exporta para o país asiático matéria-prima do algodão. E importa da China, manufaturados têxteis com destaque para os tecidos, filamentos e vestuários. “O Brasil já tem um forte comércio têxtil com a China, representa mais de 50% do que a gente importa. Não há como ignorar, como deixar de construir um bom entendimento com esse país, mas por outro lado, há que se defender os legítimos interesses da indústria, do emprego e da produção dentro do Brasil”, comenta o diretor-superintendente da Abit.

Diretor do Ciesp (Centro das Indústrias do Estado de São Paulo) de Americana, Leandro Zanini afirma que essas aproximações entre os países são importantes para os negócios, permite mais competição e melhores preços, mas acredita que o Brasil também deve se atentar a sua necessidade de reindustrialização interna e diversificação porque não considera saudável para nenhum país ficar dependente dos outros, como aconteceu durante a pandemia.

“Precisamos ter áreas incentivadas para agregar polos industriais aos ecossistemas de inovação através dos APL’s (Arranjos Produtivos Locais)”, defende.

Para o diretor do Ciesp de Campinas, unidade que abrange duas das cinco cidades da RPT – Sumaré e Hortolândia -, José Henrique Toledo Corrêa, a reabertura da China após três anos de isolamento por causa da Covid-19, provavelmente vai trazer resultados positivos em breve.

“A China é uma grande parceiro, isso tem um peso muito forte na balança comercial, além de ajudar a movimentar e gerar negócio, provoca um círculo virtuoso. Toda essa movimentação deve impactar positivamente no PIB (Produto Interno Bruto) e aumentar os negócios para indústrias da região. Hortolândia, por exemplo, necessita de muitos insumos provenientes da China”.

O mesmo cenário, segundo Corrêa, é esperado para exportação. “O dólar nesse momento está com uma tendência positiva, agora depende do mercado que importa precisar dos nossos produtos. Nos últimos meses, a balança comercial foi crescente, mas temos que esperar um pouco para ver como as políticas econômicas do novo governo podem impactar”, conclui.