Ranking mostra dois municípios estagnados

A edição de 2018 do Ranking Abes (Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental) de Universalização do Saneamento mostra que duas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil) não evoluíram nessa área desde o primeiro estudo, divulgado no ano passado. Americana e Santa Bárbara d’Oeste seguem exatamente nos mesmos grupos de classificação em que foram listadas em 2017.

A primeira está no terceiro patamar do estudo, que tem quatro categorias. Ele classifica os municípios “empenhados para a universalização”, ou seja, que ainda estão longe de atingir as pontuações mais altas. O último grupo, logo abaixo deste, é o das cidades que estão “nos primeiros passos para universalização”.

Segundo a Abes, Americana tem hoje 100% de tratamento de água, coleta de esgoto e coleta e destinação de resíduos sólidos (lixo). O principal problema da cidade é o tratamento do esgoto coletado, que é de apenas 46,05%.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) da cidade não contestou os números mas afirmou que possui obras em andamento para solucionar o problema.

“Destacamos que temos feito uma série de obras e ações para aperfeiçoamento do tratamento de esgoto, como a construção da ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) da Balsa (que deve atender 40 mil pessoas) e a ampliação da ETE Carioba.

Em Santa Bárbara, a cobertura de 100% ficou limitada aos serviços de coleta e destinação de lixo. A cidade atualmente oferece água tratada e coleta de esgoto a 99% dos domicílios.

No tratamento, o índice informado no ranking foi de 77,01%, o que garantiu à cidade um posto no segundo grupo da pesquisa, as “empenhadas para universalização”. Por meio de sua assessoria de imprensa, o DAE barbarense afirmou que atingirá 100% em 2020.

Para o presidente da Abes, Roberval Tavares, a crise econômica reduziu os investimentos governamentais em saneamento. “Os investimentos vêm diminuindo nos últimos cinco anos. Apenas 15% dos municípios do País estão nas duas faixas de cima do ranking”, afirmou.