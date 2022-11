Rádio Clube estreia programa com música e entretenimento

Um novo programa chegou às ondas do AM 580 da Rádio Clube. Apresentado pela locutora Michelle Cassiano, o “A Tarde é Rosa” estreou nesta segunda-feira e irá ao ar de segunda a sexta, das 16 às 18 horas.

Reunindo música, fofocas, prêmio e informação, o programa busca aproximar rádio e ouvinte por meio de interação e estilo musical variado. A ideia surgiu a pouco mais de um mês, pelo diretor comercial do LIBERAL, Fernando Giuliani.

No rádio desde 2005, Michelle passou por emissoras da região até chegar ao Grupo Liberal no início deste ano. Para ela, o programa trará cor às tardes dos ouvintes.

Michelle Cassiano está no comando do novo programa da Clube – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

“Após muito tempo fora do ar na programação, comandando um programa, eu dou início ao A Tarde é Rosa, que é muito a minha cara. Estou vindo somar na Clube 580, para trazer uma tarde cheia de entretenimento, com muita música e muito prêmio para ficar mais próximo do ouvinte e trazer um colorido para o ar. Estou muito feliz, com borboletas na barriga”, ressalta.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O “A Tarde é Rosa” pode ser ouvido através do AM 580, do site radioclubeamericana.com.br e de plataformas de rádio.

*Estagiário sob supervisão de Diego Juliani.