Polícia prende 5º suspeito de envolvimento na morte de ganhador da Mega

Um quinto suspeito de ter participado do sequestro, extorsão e homicídio do ganhador da Mega-Sena em Hortolândia, no último dia 14 de setembro, foi preso nesta sexta-feira (7), em Campinas.

Contra ele havia um mandado de busca e apreensão, porém, em sua casa havia um revólver calibre 38 com numeração suprimida. Por essa razão ele foi detido.

Polícia encontrou um revólver calibre 38 na casa do quinto suspeito – Foto: Divulgação / Polícia Civil

Além da arma, que foi supostamente usada no crime, os policiais civis aprenderam um Ford Fiesta, que teria que teria sido usado para sequestrar a vítima, Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos.

A informação foi divulgada na manhã desta sexta-feira (7) pela delegada Juliana Ricci, que lidera a investigação.

De acordo com a delegada, o detido desta sexta, junto do foragido Vini, eram os condutores dos carros utilizados no dia do sequestro. A prisão temporária dele foi decretada e a participação no crime será investigada.

Ford Fiesta foi usado durante o sequesto – Foto: Divulgação / Polícia Civil

As ações foram coordenadas por policiais da Deic (Divisão Especializada de Investigação Criminal) de Piracicaba. Este quinto suspeito não tinha sido citado até o momento nas investigações divulgadas à imprensa.

Estão presos até o momento Roberto Jefferson da Silva, conhecido como Gordão, Rogério Spínola, de 48 anos, e Samuel Messias Pereira Batista, transexual de 24 anos que se identifica como Rebeca. Além deles, Marcos Vinicyus Sales de Oliveira, o Vini, de 22 anos, continua foragido.

Crime. Jonas Lucas Alves Dias, de 55 anos, morreu no dia 14 de setembro após ser encontrado ferido na alça de acesso da Rodovia Jornalista Francisco Aguirre Proença (SP-101) para a Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), em Hortolândia. Ele, que ganhou R$ 47 milhões na Mega-Sena, em 2020, foi alvo de bandidos que tentaram roubá-lo a partir de transferências bancárias.

No crime, foram usados dois veículos. Uma caminhonete Chevrolet S10 serviu para o rapto do milionário. Já um Ford Fiesta foi utilizado para, além do rapto, ir até uma agência da Caixa Econômica Federal em Campinas cerca de duas horas após o arrebatamento – cena flagrada por câmeras de segurança.

No banco, foi Vini quem utilizou o cartão do banco de Jonas, com a senha, para habilitar um aplicativo e fazer dois saques e uma transferência que somaram R$ 20,6 mil.

Parte do valor, R$ 18,6 mil, teria sido enviado para uma conta em nome de Rebeca, segundo a polícia. Os bandidos também tentaram uma transferência de R$ 3 milhões para uma conta de uma empresa, que foi frustrada pelo banco.

O quarto suspeito do crime, Gordo, dirigia o Ford Fiesta preto também usado no crime, de acordo com a polícia. Ele não tinha passagens pela polícia e continuava foragido.

Já Vini é egresso do sistema prisional, assim como Rogério. Preso por estelionato e receptação, ele deixou o sistema penitenciário em setembro de 2021.

Colaborou João Colosalle.