Quina da Mega-Sena premia três apostadores na região com R$ 17,7 mil cada

Três apostas da região renderam prêmios de R$17.723,23 no concurso 2.587 da Mega-Sena, que teve sorteio na noite deste sábado (29). Foram dois vencedores da quina em Nova Odessa e um terceiro em Hortolândia.

Houve ainda um bolão em Americana, com nove números apostados e 20 cotas, rendendo R$ 3.055,40.

A única aposta com seis acertos, faturando R$ 61.056.497,58, foi feita no município de Pedro Leopoldo (MG). No total, foram 328 apostas com cinco acertos, que renderam R$ 17.723,23. Além disso, foram 27.180 apostas com quatro acertos, ganhadoras de R$ 305,54.

Foram sorteadas as dezenas: 05 – 10 – 11 – 22 – 23 – 37. O próximo sorteio da Mega-Sena foi agendado para quarta-feira (3), às 20h, com prêmio estimado em R$ 3 milhões.

Aumento no valor dos jogos

A partir deste domingo (30), a Mega-Sena, a Lotofácil, a Quina e a Lotomania terão os preços reajustados, data de abertura dos respectivos concursos.

Conforme anunciado anteriormente, a Caixa Econômica Federal fará reajustes de R$ 0,50 nos preços das apostas de seis modalidades. Timemania e a Dia de Sorte sofrerão alterações a partir dos concursos abertos no próximo dia 3.

Segundo o banco público, os novos valores refletem a atualização do valor monetário das apostas, com base no IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor).

Com informações de Estadão Conteúdo