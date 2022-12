Queda de árvore do Bosque dos Jequitibás deixa um morto em Campinas

Figueira caiu sobre um VW Up na Rua General Marcondes Salgado, no Centro de Campinas - Foto: Leandro Ferreira/Fotoarena/Estadão Conteúdo

Um homem morreu atingido por uma árvore do Bosque dos Jequitibás, em Campinas, na manhã desta quarta-feira (28). Ele, que teria cerca de 40 anos, segundo a prefeitura, estava em um carro na Rua General Marcondes Salgado, na região central, que foi atingido por uma figueira de cerca de 35 metros de altura. A árvore atingiu ainda duas casas.

A Prefeitura de Campinas informou que a Secretaria Municipal de Serviços Públicos já iniciou uma apuração sobre o incidente. “O excesso de chuva nas últimas horas, que encharcou o solo, rajadas de vento e a característica de ser uma árvore silvestre com raízes superficiais podem ter causado a queda”, afirmou a administração.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

“Aparentemente, em uma análise inicial que a equipe técnica realizou, a árvore estava saudável, sem sinais visíveis de doenças. Mas será realizada uma perícia e um laudo por uma junta de engenheiros agrônomos e florestais do Departamento de Parques e Jardins”, explicou o secretário de Serviços Públicos Ernesto Paulella, em nota divulgada pela prefeitura. “Em uma avaliação preliminar do corpo técnico, e pelas características encontradas, parece ter sido uma fatalidade, infelizmente”, diz.

Ainda segundo o secretário, uma junção de fatores deverá explicar o que ocorreu, como o registro de cerca de 100 milímetros de chuva acumulada em 24 horas em Campinas que encharcou o solo, as rachadas de vento no horário da queda e as raízes superficiais da árvore de grande porte.

Servidores da prefeitura trabalham para retirar árvore que caiu no Centro de Campinas – Foto: Carlos Bassan/Prefeitura de Campinas

Com diâmetro do tronco de cerca de 1,5 metro, a figueira branca nasceu naturalmente no Bosque, segundo Paulella, com a disseminação da semente por pequenos animais silvestres que se alimentam de seus frutos. Por isso, sua característica é ter raiz muito superficial.

De acordo com a prefeitura, seriam coletadas partes da árvore que serão enviadas para análise do Instituto Biológico e no IAC (Instituto Agronômico de Campinas) para apurar a possível presença de doenças, que possam ter contribuído para fragilizar a estrutura.