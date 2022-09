Queda anunciada pela Petrobras não altera preço do botijão de gás na região

Apesar da queda de 4,7% no preço do GLP (Gás Liquefeito de Petróleo), o gás de cozinha, anunciada na última segunda-feira (12) pela Petrobras, o valor do botijão ainda não havia sido alterado pelas revendedoras de Americana e Santa Bárbara d’Oeste nesta quarta-feira (14).

Os proprietários dos depósitos pesquisados pelo LIBERAL alegam não terem sido comunicados pelas distribuidoras sobre a redução, bem como afirmam que os produtos vendidos atualmente foram comprados pelo preço antigo, ou seja, antes do reajuste divulgado pela estatal.

Com a baixa de 4,7% anunciada pela Petrobras, o valor médio do insumo às distribuidoras vai cair de R$ 4,23 por quilo para R$ 4,03 por quilo, o que leva o botijão de 13 quilos para R$ 52,34. Trata-se de uma redução média de R$ 2,60 no preço do botijão.

Para o consumidor, no entanto, o valor cobrado é bem maior, já que é acrescido das margens das distribuidoras e revendedores. Os preços praticados, nesta quarta-feira, em depósitos de Americana e Santa Bárbara variavam entre R$ 102 para retirar o botijão no local e R$ 130 para entregar.

“A Petrobras anunciou essa queda no dia 12, mas estamos cobrando a distribuidora e não temos resposta. Não chegou essa redução pra gente. E isso é ruim porque o pessoal vê a notícia de queda e nos cobra, mas não temos como diminuir o valor sem ter ganhado o desconto”, comentou o dono de um depósito no bairro Antonio Zanaga, em Americana.

O mesmo foi dito por funcionários e proprietários de outras cinco revendedoras contatadas pelo LIBERAL. Eles alegam que tomaram ciência da queda no valor passado às distribuidoras pela imprensa, mas que os botijões, hoje, nos postos de venda, foram comprados antes desse desconto.

Petrobras anunciou queda de 4,7% no preço do GLP – Foto: Arquivo / O Liberal

“Estamos trabalhando com carga antiga. Essa redução, se realmente acontecer, só terá impacto no valor do produto quando comprarmos com esse desconto”, explicou a dona de um depósito na Avenida Abdo Najar.

Em nota, o Sindigás (Sindicato Nacional das Empresas Distribuidoras de Gás Liquefeito de Petróleo) esclarece que os preços do GLP são livres em todos os elos da cadeia e suscetíveis às variações do mercado.

A nota diz ainda que as distribuidoras associadas não reportam ao Sindigás qualquer aumento ou baixa de preço e não há como fazer uma previsão ao consumidor.

“É recomendado aos consumidores que façam sempre uma pesquisa antes de efetuar a compra, de forma a buscar a melhor combinação de oferta de serviço e preço sempre tendo em conta sua relação de confiança com sua marca e revenda de preferência”, conclui.