Quatro partidos atingem limite máximo de candidatos a vereador na região

Quatro partidos atingiram o limite máximo de candidatos a vereador na RPT (Região do Polo Têxtil). Conforme dados do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), PL, Podemos, PSD e Republicanos são as siglas que preencheram todas as vagas disponíveis para registro de candidatura nas cinco cidades da região.

Representantes dos partidos ouvidos pelo LIBERAL destacaram a organização das siglas. Dos quatro partidos, PL, PSD e Republicanos possuem 92 candidatos ao Legislativo, somando Americana, Santa Bárbara d’Oeste, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. O Podemos, entretanto, tem 93 candidaturas registradas – uma a mais do que o limite máximo.

Por determinação do TSE, o limite de candidatos por partido é o número de cadeiras na Câmara Municipal mais um.

Em Americana, Santa Bárbara e Hortolândia, o máximo permitido é de 20 candidatos por sigla. Em Nova Odessa, o total é de dez, enquanto em Sumaré o máximo tem de ser 22.

A candidatura a mais do Podemos é em Sumaré. O coordenador regional do partido, Adegas Júnior, explicou que uma das candidaturas vai cair nos próximos dias e, assim, o número ficará dentro do limite estipulado. No mais, Adegas destacou que a sigla tem tido sucesso por se distanciar dos extremismos.

“Esse é um trabalho que a gente vem fazendo na coordenação regional há dez anos. O Podemos tem mostrado que é diferente dos demais. A gente não apoia os extremismos. Nós estamos a favor do Brasil, do que acontece no município, no Estado e no nosso País de uma maneira que as pessoas se encontrem com seus objetivos”, disse o coordenador.

O presidente do PL em Americana, Franco Sardelli, afirmou que há um projeto sendo construído para o município.

“Preencher todas as vagas disponíveis para candidatos a vereador representa um marco significativo para o PL em Americana. Isso demonstra a força e a organização do partido, além do compromisso dos nossos filiados e com o projeto que estamos construindo para a cidade”, disse.

Além disso, projetou sucesso a nível nacional para o partido. “Eu acredito que o PL vai bater recorde de prefeituras conquistadas no Brasil, e essa é a confirmação de que nossas propostas e visão para Americana estão alinhadas com as expectativas de quem quer ver a cidade avançar e prosperar”, finalizou.

O Republicanos, por meio do presidente da sigla em Americana e coordenador regional, Ricardo Molina, destacou o crescimento nacional do partido. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por exemplo, é filiado ao Republicanos.

“Primeiramente, é importante reconhecer o crescimento nacional do Republicanos nos últimos anos. Nossa compreensão é de que temos organizado o partido regionalmente e o preenchimento de todas as vagas está diretamente relacionado aos anseios dos candidatos em relação aos princípios do partido Republicanos e, do nosso lado, o planejamento para cumprir o número das vagas necessárias, prezando pela qualidade dos candidatos”, disse Molina.

O presidente do PSD em Americana, Fabio Renato de Oliveira, apontou que o partido está em ascensão no Estado e citou o reforço de três vereadores americanenses que se filiaram à legenda neste ano.

“A participação desses candidatos com mandatos atuais – Lucas Leoncine, Juninho Dias e Fernando da Farmácia – veio para dar bastante consistência e impor um ritmo forte para os outros candidatos que também vão disputar o pleito”, comentou.

Veja o número de candidatos por partido na região, segundo o TSE:

Partidos Candidato na região Podemos 93* PL 92 PSD 92 Republicanos 92 União 89 MDB 86 DC 73 PP 73 Avante 70 PSB 69 Solidariedade 69 PMB 68 PRD 66 Agir 65 PDT 64 PT 59 PRTB 52 Cidadania 37 Mobiliza 32 PV 19 Novo 15 Psol 15 Rede 15 PSDB 14 PCDOB 9 *Número está acima do limite, mas uma das candidaturas será cancelada

*Estagiário sob supervisão de Rodrigo Alonso