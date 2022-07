Quatro cidades da RPT terão R$ 4,4 milhões para investir em saneamento

O DAE de Americana vai receber R$ 623,2 mil para um projeto voltado para a ETE Praia Azul - Foto: Marcelo Rocha - Liberal.JPG

Os Comitês PCJ e a Agência das Bacias PCJ vão investir, neste ano, R$ 4,4 milhões na RPT (Região do Polo Têxtil) em serviços e projetos de saneamento básico.

Os recursos serão recebidos pelos municípios de Americana, Hortolândia, Nova Odessa e Santa Bárbara d’Oeste, que deverão desembolsar um total de R$ 953,7 mil como contrapartida. O investimento global, então, será de R$ 5,3 milhões.

O DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana vai receber R$ 623,2 mil para a elaboração de um projeto voltado para a ETE (Estação de Tratamento de Esgoto) Praia Azul.

A ideia é melhorar a eficiência da remoção de nutrientes e aumentar a capacidade de tratamento da unidade. Haverá contrapartida de R$ 146,2 mil.

A autarquia americanense também conseguiu R$ 414 mil para outro projeto, que tratará de uma nova ETE para recebimento e tratamento dos efluentes atualmente lançados no córrego da Gruta Dainese. A contrapartida para esse serviço será de R$ 97,2 mil.

Para Santa Bárbara d’Oeste, os Comitês PCJ e a Agência das Bacias PCJ vão repassar R$ 2 milhões para substituição de 18.714 hidrômetros instalados há mais de cinco anos. A ação visa à redução das perdas de água. O DAE do município dará uma contrapartida de R$ 434,9 mil.

O órgão também vai embolsar R$ 315,2 mil e desembolsar outros R$ 60 mil para a elaboração de um projeto para implantação de uma ETE em nível de tratamento secundário na região do bairro Cruzeiro do Sul.

A estação terá como objetivo contribuir para melhoria na qualidade de tratamento de esgoto na área e do efluente a ser lançado no Rio Piracicaba.

A Coden (Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa), por sua vez, receberá R$ 527 mil e vai tirar R$ 83,4 mil dos próprios cofres para substituição da rede de água e de ligações domiciliares num trecho do Jardim São Manoel.

O sistema atual conta com redes de cimento amianto e PVC e, portanto, necessita de “imediata substituição”, segundo a Agência das Bacias PCJ.

Em Hortolândia, a prefeitura foi contemplada com R$ 562,9 mil para a revisão do Plano Municipal de Saneamento Básico. O Executivo investirá mais R$ 132 mil do próprio orçamento.

LEGISLAÇÃO. Os contratos relacionados aos repasses, no entanto, só serão firmados após o período eleitoral, conforme determina a legislação. Depois, caberá às administrações municipais realizar licitações necessárias.

De acordo com Sergio Razera, diretor-presidente da agência, o processo de seleção de investimentos segue critérios inteiramente técnicos. “Esse processo de seleção dos projetos é feito com base nas prioridades do nosso Plano das Bacias”, afirmou.