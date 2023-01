Quase 36 mil domicílios da região não responderam ao Censo 2022

Sumaré e Hortolândia são as cidades mais atrasadas - Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

A RPT (Região do Polo Têxtil) tem 35.998 domicílios que ainda não responderam ao Censo 2022, realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). O dado foi encaminhado ao LIBERAL, após solicitação, pelos coordenadores regionais de pesquisa. O número é considerado alto e representa 10,14% do total de residências ocupadas na região – que é de 354.903.

Sumaré e Hortolândia, que foram apontadas pela prévia do Censo 2022 como as maiores da região, são as que estão mais atrasadas no recenseamento. Ainda faltam ser entrevistados 14,15% dos domicílios de Hortolândia, o que representam 11.311, e 13,5% em Sumaré, ou 13.296.

“No início nós tivemos problemas de falta de recenseadores, isso atrasou um pouco a coleta. Mas já foi resolvido, não temos mais esse problema. A outra questão é que as duas cidades tiveram um crescimento acima do esperado. Durante o recenseamento, descobrimos novas regiões”, esclarece Alan Henrique de Souza, coordenador do Censo em Sumaré e Hortolândia.

Em Americana, 6.511 residências precisam ser recenseadas, ou seja, 7,32% dos 88.940 domicílios. Já Nova Odessa tem ainda 1.257 domicílios a serem entrevistados (5,68%).

Santa Bárbara d’Oeste, que tem se movimentado para contestar a prévia do Censo 2022, é o município mais adiantado na coleta de dados: apenas 3.623 casas, de 65.474, não tiveram os dados compilados. Isso representa 5,53% do total de domicílios.

Dois motivos levam a uma residência não ser recenseada: ausência no momento em que o recenseador faz a visita e recusa. Vale ressaltar que o cidadão que não responder ao Censo pode ser multado em até dez salários mínimos.

O IBGE visita até cinco vezes o mesmo endereço. Depois um supervisor vai ao local para fazer a confirmação e se for comprovado que o atendimento é rejeitado, a multa é aplicada.

DISQUE-CENSO. As pessoas que ainda não tiveram os seus domicílios catalogados no Censo 2022 podem agendar uma visita pelo telefone 137, o Disque-Censo. O agendamento é feito de forma gratuita e os horários disponíveis são das 8h às 21h30.