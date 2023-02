Passe livre para idosos de 60 a 64 anos em ônibus da EMTU começa nesta quarta

Idosos de 60 a 64 anos poderão ter aceso de forma gratuita aos ônibus do Transporte Metropolitano do Estado de São Paulo, administrados pela EMTU (Empresa Metropolitana de Transportes Urbanos), a partir desta quarta-feira (1º). Na RPT (Região do Polo Têxtil), que faz parte da RMC (Região Metropolitana de Campinas), o serviço de mobilidade é oferecido pela concessionária Bus+.

O benefício foi publicado nesta terça-feira (31), por meio de uma resolução, no Diário Oficial do Estado. Ele será regulamentado pela lei nº 17.611 e entra em funcionamento devido a um decreto do governador Tarcísio de Freitas (Republicanos), assinado dia 21.

Onde ir? Veja os endereços acima – Foto: Editoria de Arte / LIBERAL

Para os moradores da RPT, o acesso será concedido de forma gratuita por meio do bilhete eletrônico (“cartãozinho”) da Bus+. Caso a pessoa não possua, ele deverá ser solicitado em um dos pontos de cadastro. Veja quadro abaixo. Quem já possui o bilhete não precisa fazer outro, uma vez que os validadores instalados nos ônibus serão programados para reconhecerem o passageiro de acordo com a idade.

Embora o passe livre esteja oficialmente concedido, é obrigatória a apresentação do bilhete eletrônico. Já os idosos acima des 65 anos possuem o direito ao benefício do transporte gratuito por meio da Lei Federal nº 10.741 de outubro de 2003;. Neste caso, eles só precisam apresentar o RG (Registro Geral) para acessarem gratuitamente o transporte público.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Além da RMC, os usuários de outras regiões em todo o Estado também terão acesso à isenção da tarifa. A nova lei, que também prevê gratuidade no metrô e nos trens administrados pela EMTU, poderá ter impacto orçamentário de R$ 360 milhões no Estado, projeção baseada na demanda de passageiros de 2019. Os custos reais dependerão do número de pessoas que usarão o sistema.

A utilização indevida poderá gerar a suspensão do benefício. Todas as normas complementares foram editadas pelo Executivo.