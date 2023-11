Quadrilha explode carro-forte na Rodovia Zeferino Vaz, em Cosmópolis

Criminosos armados explodiram um carro-forte que seguia no quilômetro 143 da Rodovia Zeferino Vaz (SP-332), em Cosmópolis, na tarde desta segunda-feira (13).

A concessionária Rota das Bandeiras, que administra o trecho, informou que um vigilante que estava no veículo saiu ileso e outros dois foram socorridos com algumas escoriações.

Carro-forte ficou totalmente destruído durante a ação criminosa desta segunda – Foto: Wagner Luan / Portal On

O ataque ocorreu por volta das 16h, no sentido sul da rodovia, perto da entrada da entrada Usina Ester. O bando, que usava um Toyota Corolla e um BMW, ambos pretos, deixou uma carreta atravessada do outro lado da rodovia, possivelmente para dificultar a aproximação da polícia.

O carro-forte ficou totalmente destruído. Por enquanto, não há informações sobre se a quadrilha teve acesso ao dinheiro.

Equipes do 10º Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) do 19º BPM/I (Batalhão da Polícia Militar do Interior) e da PMR (Polícia Militar Rodoviária) intensificaram o patrulhamento na região, na tentativa de identificar os assaltantes.

A Rota das Bandeiras informou ainda que, até 17h desta segunda, a faixa dois e o acostamento da via continuavam interditados.

OUTROS CASOS

Este é o quarto ataque contra carros-fortes nas rodovias da região, em menos de seis meses. A Polícia Civil considera a possibilidade de que os crimes foram cometidos pela mesma quadrilha. Os suspeitos das ações criminosas ainda não foram presos.

Em 16 de maio, uma quadrilha assaltou um veículo da empresa Comando G8, no km 142 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Santa Bárbara d’Oeste, próximo ao acesso à Rodovia dos Bandeirantes, e fugiu levando ao menos R$ 2 milhões.

Os bandidos deixaram para trás R$ 569 mil em um dos veículos abandonados na fuga. Eles iniciaram o ataque atirando contra dois ônibus para bloquear a via, atingindo duas pessoas que foram socorridas sem gravidade.

Na noite de 15 de agosto, o bando atacou outro veículo, desta vez entre os quilômetros 124 e 125 da Rodovia dos Bandeirantes (SP-348), também no trecho de Santa Bárbara. Foram roubados R$ 2 milhões.

Por fim, no dia 11 de setembro, um carro-forte foi atacado por criminosos na altura do km 137 da Rodovia Anhanguera (SP-330), no limite entre Americana e Limeira. Dois vigilantes tiveram ferimentos leves, provocados por estilhaços da explosão. Ao todo, foram levados R$ 2,4 milhões.