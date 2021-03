Puxado pela indústria, saldo de empregos de Americana cresce 4 vezes em janeiro

Cidade melhorou o desempenho em todos os segmentos na comparação com janeiro do ano passado

A oferta de vagas especialmente na indústria fez com que o saldo de empregos formais em Americana fosse quase quadruplicado na comparação entre os meses de janeiro deste ano e do ano passado. O saldo da cidade – contratações subtraídas por demissões – foi de 657 no primeiro mês de 2021, ante 135 em igual período de 2020, e o setor responde por quase metade do resultado. Em números absolutos, crescimento de 386,6%.

A constatação é dada pelos números do Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), órgão do Ministério da Economia, divulgados nesta terça-feira (16). A metodologia considera exclusivamente os postos de trabalho criados no regime CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).

O desempenho da indústria em janeiro respondeu por 49,1% do que foi alcançado pelo município. Com 942 admissões e 619 desligamentos, o setor criou 323 empregos.

Na sequência, vieram construção (19,6%), serviços (19%), comércio (11,8%) e agropecuária (0,3%). No mesmo período do ano passado, mesmo antes dos efeitos econômicos da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), o setor teve um saldo de 100 vagas.

Região

A RPT (Região do Polo Têxtil) também mostra saldo positivo em janeiro e crescimento na comparação com o mesmo mês em 2020. A soma de vagas nas cinco cidades mais do que dobrou, ao sair de 717 para 1.695 entre os meses observados – individualmente, o maior salto estatístico foi o de Nova Odessa (+582,1%).

A única cidade na qual a influência da indústria não foi a principal responsável pelos números positivos é Sumaré. O diagnóstico da cidade o setor da construção como o primeiro no saldo local, com 161 postos de trabalho criados, seguido, aí sim, pela indústria, com 112.

Além do próprio Caged, o sistema de divulgação do Ministério da Economia também é abastecido com informações prestadas pelo eSocial e Empregador Web.

Saldo de empregos: