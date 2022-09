PUC-Campinas oferece oficinas gratuitas para idosos

A PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas, através do Centro de Envelhecimento e Longevidade Vitalità, está com inscrições abertas para oficinas gratuitas para idosos. Os cursos abrangem desde capacitação profissional até a vida saudável.

Para este semestre, as opções oferecidas são empreendedorismo, direito do idoso, longevidade digital, envelheSER saudável – exercício físico e saúde, envelheSER saudável – orientações e práticas interdisciplinares, clube da leitura e canto e encanto.

As inscrições são realizadas pelo site da Vitalità e são abertas para o público de toda a RMC (Região Metropolitana de Campinas). Na página o interessado encontra datas e horários de cada curso e o local onde acontecem as aulas.

As oficinais estão divididas entre o Campus I da universidade, que está localizado na Avenida Reitor Benedito José Barreto Fonseca, no Parque dos Jacarandás, e Campus II, na Avenida John Boyd Dunlop, no Jardim Ipaussurama, ambos em Campinas. *Estagiária sob supervisão de Luciano Bianco

Confira data e horário dos cursos:

Empreendedorismo:

Segunda-feira das 13h às 15h (Campus I)

Quarta-feira das 13h às 17h (Campus II)

Direito do Idoso:

Segunda-feira das 15h às 16h30 (Campus I)

Longevidade Digital:

Segunda-feira das 15h às 16h30 (Campus I)

Quarta-feira das 08h30 às 10h (Campus I)

Sexta-feira das 13h às 14h30 (Campus I)

Terça-feira das 13h às 14h30 (Campus II)

EnvelheSER Saudável – Exercício Físico e Saúde:

Segunda-feira das 17h às 18h (Campus I)

Terça-feira das 08h30 às 09h30 (Campus I)

Quarta-feira das 17h às 18h (Campus I)

EnvelheSER Saudável – Orientações e Práticas Interdisciplinares:

Terça-feira das 15h às 16h30 (Campus I)

Clube da Leitura:

Sexta-feira das 15h às 16h30 (Campus I)

Canto e Encanto:

Quarta-feira das 10h30 às 11h45 (Campus I)