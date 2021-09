PUC-Campinas abre cadastro para atendimento psicológico gratuito

O Serviço-Escola de Psicologia da PUC (Pontifícia Universidade Católica) de Campinas está com vagas abertas para o atendimento psicológico nos programas “Se Liga no Trabalho”, “Grupo Pré-Natal Psicológico”, “Grupo Pós-Parto Psicológico” e “Treinamento de Habilidades Sociais”.

O serviço é gratuito e voltado ao acolhimento da população da RMC (Região Metropolitana de Campinas) em questões ligadas à saúde mental.

Os grupos se destinam, respectivamente, às pessoas desempregadas, às gestantes, às mulheres que acabaram de se tornar mães e aos interessados em desenvolver competências para o convívio social. A participação é gratuita mediante cadastro.

O “Se Liga no Trabalho” é um programa de valorização profissional oferecido aos maiores de 18 anos que estão desempregados. O serviço, realizado por meio de plataforma remota para apoio orientações, busca debater temas como mercado de trabalho na atualidade; autoconhecimento e competências valorizadas; preparação para uma boa entrevista; elaboração de um CV eficaz e como usar o networking para divulgá-lo, planejamento para desenvolvimento pessoal etc.

O Grupo Pré-Natal Psicológico é um serviço prestado às gestantes que busca ser um espaço de reflexão e orientação. As discussões, feitas de forma on-line pelo Skype às segundas-feiras, das 18h30 às 20h, envolvem questões como expectativas e medos relativos ao parto; métodos para o alívio de dor; preparação do acompanhante para ao parto; aleitamento materno, depressão pós-parto; sexualidade no pós-parto; aspectos psicológicos do puerpério; cuidado do bebê etc.

O Grupo Pós-Parto Psicológico é voltado às mulheres que acabaram de ter bebê. Os encontros são realizados em pequenos grupos, pelo Skype, às segundas-feiras, das 18h30 às 20h. Entre os temas debatidos estão saúde mental no puerpério; cuidado infantil, relacionamento conjugal e rede de apoio, explorando as expectativas pessoais, os desafios enfrentados e as estratégias para lidar com as dificuldades dessa fase.

O programa Treinamento de Habilidades Sociais, endereçado às pessoas com mais de 18 anos com encontros às segundas e quintas-feiras, das 18h às 19h, também pelo Skype, tem o objetivo de promover atividades e dinâmicas para o desenvolvimento de competências importantes para o convívio social, como fala, expressão pessoal e assertividade. A intenção é oferecer elementos para que os participantes interajam melhor com outras pessoas no dia a dia.

Outras informações podem ser obtidas pelo telefone (19) 3343-6846 ou pelo WhatsApp (19) 9 7166-5474.

Serviço-Escola

Criado há mais de 50 anos, o Serviço-Escola, conveniado ao SUS (Sistema Único de Saúde), é um espaço destinado à manutenção ou recuperação da saúde mental de pessoas residentes em Campinas e cidades vizinhas, sendo os atendimentos realizados por alunos em fase de conclusão da Faculdade de Psicologia da PUC-Campinas sob supervisão de docentes.

*Estagiária sob supervisão de Talita Bristotti