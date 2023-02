Público recorda de fatos marcantes em exposição de capas do LIBERAL

A autônoma Elisangela de Souza, de 43 anos, lembra como se fosse hoje da capa do jornal Liberal que retratou a morte de 99 pessoas que estavam no Fokker 100 da TAM, que caiu na manhã do dia 31 de outubro de 1996, seis segundos após levantar voo no Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

“Tinha 26 anos na época. Acordei [no dia 1º de novembro] e me deparei com a capa do LIBERAL informando a tragédia”, recorda.

Ela e o marido, o gerente financeiro Claudio Pimenta, de 49 anos, prestigiaram neste sábado (18) a exposição “LIBERAL, 70 anos”, com as principais capas publicadas pelo jornal durante suas sete décadas, completadas em 2022.

Exposição “LIBERAL, 70 anos” – Foto: Marcelo Rocha / Liberal

A mostra pode ser conferida no Tivoli Shopping, em Santa Bárbara d’Oeste. Trata-se de uma parceria do jornal, a FAM (Faculdade de Americana) e o próprio shopping.

O gerente financeiro afirmou se lembrar de muitas capas, mas destacou uma, também de 1996, que trouxe informações sobre o sepultamento dos integrantes do grupo Mamonas Assassinas, vítimas de um acidente aéreo.

Outra que ele se recordou assim que bateu os olhos foi sobre os atentados de 11 de setembro contra as torres gêmeas do World Trade Center, na ilha de Manhattan, em Nova York. “Todas as capas me remetam a uma lembrança”.

O casal diz que acompanha diariamente as notícias da região por meio das publicações do jornal nas redes sociais e por uma das rádios do grupo, a Gold FM 94.7.

Moradora de Limeira, a auxiliar administrativa Silvia Figueiredo, de 59 anos, estava no shopping a passeio, quando foi atraída pelas capas antigas do jornal. “Sou fascinada pelo preto e branco e é muito gostoso poder rever a história por meio de uma exposição como esta. Perceber a evolução das notícias, acho que deveriam ter mais mostras assim”, declarou.

Os painéis onde estão expostas 70 capas históricas ficam na área do espaço coworking da FAM e no corredor em frente aos restaurantes Coco Bambu e Estação Valentina, próximo ao acesso principal do shopping. A mostra pode ser conferida até 15 de março.