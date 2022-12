Psicólogo sugere metodologia para relação mais saudável com o emprego

Lucas Freire é autor do livro “Playfulness! Trilhas para uma vida resiliente e criativa”

Lucas Freire defende o lúdico como alternativa para atenuar as tensões do trabalho - Foto: Divulgação

Termos como estresse, depressão e ansiedade estão cada vez mais associados ao mercado de trabalho, culminando em situações como bournout, que é o esgotamento psicológico provocado pelo emprego. Mas existem ferramentas para tornar a relação com o trabalho mais saudável e leve.

“O trabalho como fonte de sofrimento, para além do esforço inerente às nossas funções, é uma construção sociocultural. Aprendemos desde cedo que trabalhar é sofrer e, muitas vezes, não nos permitimos viver esta experiência de forma diferente. Não é muito raro pessoas que trabalham com leveza serem questionadas se suas metas estão frágeis ou se a pessoa não é o suficientemente profissional”, disse o psicólogo Lucas Franco Freire.

Autor do livro “Playfulness! Trilhas para uma vida resiliente e criativa”, o profissional defende um método que se opõe ao sofrimento no trabalho. “O Playfulness pode ser descrito como um conjunto de ferramentas para responder, com leveza e originalidade, às incertezas, contradições e ambiguidades da hipermodernidade”, explicou o psicólogo ao LIBERAL.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Um dos aspectos da metodologia de Lucas é a “Teoria do flow”. Através dela, trabalhadores, lideranças e profissionais da área de gestão de pessoas entendem o que fazer para se sentir realizado. O psicólogo defende ainda o conceito de “Tensão criativa” e revela que as ideias inovadoras costumam surgir em situações de adversidades.

“Implementar essas mudanças nas empresas requer envolvimento e vontade, pois afetam diretamente a cultura organizacional e os valores, visão e missão da organização. Será preciso rever procedimentos, ideologias, ações e práticas adoecedoras em prol de trazer mais resiliência, ludicidade, flow e transformar a tensão emocional em tensão criativa”, defende o psicólogo.

Os gestores têm muita responsabilidade na qualidade do ambiente de trabalho. “Liderar é ter tempo para as pessoas. Acredito que os líderes exercem uma função chave na difusão de culturas e práticas organizacionais que possam promover prosperidade e bem-estar”, afirmou Lucas.

Quatro características de uma boa liderança, segundo “Playfulness! Trilhas para uma vida resiliente e criativa”, de Lucas Franco Freire