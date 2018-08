PSDB, PT e PC do B lançam campanhas em Americana

O fim de semana terá o lançamento de campanhas tucanas e petista em Americana. Na quarta, é a vez do PC do B. Cauê Macris e Vanderlei Macris, do PSDB, lançam na manhã deste sábado suas campanhas à reeleição a deputado estadual e federal, respectivamente. O evento será realizado às 10 horas, na Avenida Brasil, 1.550, no Jardim Santo Antônio. João Doria, candidato tucano ao governo do Estado, vai participar do evento.

No domingo é a vez do lançamento de Antonio Mentor (PT) à Assembleia Legislativa. O ex-deputado estará a partir das 9 horas, no Civi (Centro de Integração e Valorização do Idoso), que fica na Rua Major Rehder, 650, em Americana. Segundo o PT de Americana, o candidato petista ao governo estadual, Luiz Marinho, e Eduardo Suplicy, candidato ao Senado, participarão do encontro.

Na quarta-feira, às 19h30, a vereadora Maria Giovana (PC do B) lança oficialmente sua campanha a deputada federal. O evento acontece na Rua Major Rehder, 419, no Centro de Americana.