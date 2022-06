Próximos dias serão de sol e tempo seco na região

Apesar da semana começar com chuva e temperaturas amenas nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), a previsão do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) é que as temperaturas subam até a próxima sexta, com predomínio do sol e tempo bastante seco.

Na próxima quinta os cinco municípios devem registrar temperaturas máximas de 30°C. As mínimas, no entanto, não devem ser menores do que 15°C em Americana, Nova Odessa, Sumaré e Hortolândia. No mesmo dia, os termômetros devem marcar mínima de 16°C em Santa Bárbara d’Oeste.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

De acordo com o meteorologista do Ciiagro (Centro integrado de Informações Agrometeorológicas), Bruno Kabke Bainy, não há registros de ação de massa de ar frio na região, o que explica as temperaturas mais elevadas.

“Hoje [segunda] estamos com temperaturas mais amenas em virtude da nebulosidade e chuva. Assim que o tempo abrir, as temperaturas voltam a subir. No decorrer da semana a perspectiva é de tempo seco e poucas nuvens”, relatou.