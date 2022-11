Provas do Enem são desafio para mais de 9 mil candidatos da RPT

Estudantes de todo o Brasil prestam o Exame Nacional do Ensino Médio neste e no próximo domingo

Estudantes de todo o Brasil prestam o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) neste e no próximo domingo. Na RPT (Região do Polo Têxtil), 9.144 candidatos se preparam para a prova que pode servir como porta de entrada para as universidades públicas e privadas.

Este é o caso da estudante Isadora Ferraz Neves, de 17 anos, que vai prestar o Enem para tentar uma vaga no curso de jornalismo na UFMG (Universidade Federal de Minas Gerais), UFRRJ (Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro) e UFV (Universidade Federal de Viçosa).

Karina fará o exame para tentar vaga em medicina – Foto: Junior Guarnieri / Liberal

Isadora faz parte dos 2.743 estudantes de Americana, cidade com mais inscritos da região, que prestam o exame. Atrás do município está Sumaré, com 2.231 candidatos. Hortolândia tem 2.198, Santa Bárbara d’Oeste, 1.483, e Nova Odessa, 489 estudantes inscritos.

A estudante se preparou durante o ano todo para este momento. Além dos estudos na escola, ela também se dedicou durante três horas diárias em casa.

“Durante três meses, também fiz aulas particulares de química, por ser a matéria em que mais tenho dificuldade”, contou.

Na reta final para a prova, o foco foi resolver exercícios de provas anteriores, tirar dúvidas e se concentrar na leitura de repertório para a redação. Essa também foi a estratégia de estudos da estudante Karina Di Berti Herrera, de 18 anos, que conseguiu sentir mais segurança para as provas resolvendo questões.

“Nesses últimos dias procurei revisar conteúdos que eu sinto que são os que eu ainda fiquei com dúvidas”, contou sobre a rotina.

Karina está prestando vestibular para medicina e vai aplicar a nota do exame ao menos para três universidades. A rotina de preparação consistia nos estudos em casa, aulas do 3º ano do ensino médio e o cursinho preparatório durante a noite.

De acordo com Karina, os simulados que fez durante o ano no cursinho a ajudaram a ter calma e controle do tempo de prova.

Neste final de semana as provas abrangem as áreas de linguagens, ciências humanas e redação. “Para a redação é necessário adquirir conteúdo crítico e bagagem para conseguir refletir e problematizar qualquer tema que seja colocado na prova”, explicou o coordenador geral do cursinho popular da Unesp (Universidade Estadual Paulista) de Franca, Diego Reno Cândido.

Na semana que antecede as provas de ciências da natureza e matemática, a dica é tirar algumas horas para focar nos temas que o aluno tem mais dificuldade.

*Estagiária sob supervisão de Valéria Barreira.