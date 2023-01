Prova do Enem é aplicada para 576 presos na Região do Polo Têxtil

A SAP (Secretaria da Administração Penitenciaria) inscreveu 576 presos das unidades prisionais de Hortolândia, Sumaré e Americana para o Enem PPL (Exame Nacional do Ensino Médio para Privados de Liberdade). As provas foram aplicadas nesta terça (10) e quarta-feira (11), no interior dos respectivos presídios.

Provas foram aplicadas nas respectivas unidades prisionais – Foto: SAP / Divulgação

Segundo a pasta, o Enem PPL avalia o desempenho do reeducando que terminou o Ensino Médio e, a partir de critérios utilizados pelo MEC (Ministério da Educação), permite que ele tenha acesso ao ensino superior com programas como o Sisu (Sistema de Seleção Unificada), o ProUni (Programa Universidade para Todos) e o Fies (Financiamento Estudantil).

Já a avaliação é realizada pelo Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Segundo o órgão, as provas têm o mesmo grau de dificuldade do Enem regular, que foi realizado em novembro de 2022.

Há alguns meses, os presos que iriam participar da avaliação tiveram os estudos reforçados, com o objetivo de conseguirem um bom desempenho no exame.

ESTADO

No total, 19.597 presos participaram do Enem PPL no Estado de São Paulo, ante 17.380 no ano de 2021. O número representou um aumento das inscrições de 12,75%.