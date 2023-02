Prouni oferece mais de 500 bolsas de estudo em Americana e cidades da região

O Prouni (Programa Universidade para Todos) abriu nesta terça-feira (28) inscrições para bolsas de estudo em instituições de ensino superior particulares. Na RPT (Região do Polo Têxtil), são 574 vagas ofertadas para cursos das áreas de humanas, biológicas e exatas. As inscrições se encerram já nesta sexta-feira (3) e podem ser feitas no site do programa.

Existem cursos presenciais e EAD (Educação a Distância) disponibilizados para a região. Apenas em Americana são oferecidas 253 vagas para 52 cursos diferentes, o que representa 44% do total de vagas ofertadas na região. Se destacam os cursos de administração, com 29 vagas; marketing, com 15; além de educação física e logística, com 14 cada um.

Santa Bárbara d’Oeste, por sua vez, é a cidade da região com menor número de bolsas disponíveis, com exceção a Nova Odessa, que não recebeu nenhuma. O município terá 71 vagas para 19 cursos, sendo biomedicina o com maior número de bolsas (14).

Em Sumaré, serão oferecidas 112 vagas, divididas entre 29 cursos. Engenharia civil (24) é o que recrutará mais alunos, seguido de engenharia mecânica (21). Por fim, Hortolândia terá 31 cursos e 138 vagas, sendo a segunda cidade da RPT com maior número de bolsas. O curso de administração (22) possui mais vagas.

Promovido pelo MEC (Ministério da Educação), o Prouni oferece bolsas de estudo integrais, que cobrem o valor total da mensalidade, e parciais, que equivalem a 50% do custo. Para poder se inscrever, o candidato precisa ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2021 ou 2022 e ter obtido, ao menos, média de 450 nas áreas de conhecimento, além de nota superior a zero na redação.

O estudante que deseja concorrer às bolsas integrais, precisa ter uma renda familiar bruta mensal per capita de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, o limite da renda familiar bruta mensal per capita passa a ser de três salários mínimos.