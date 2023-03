Prouni oferece mais de 500 bolsas de estudo de ensino superior na RPT

O Prouni (Programa Universidade para Todos) abriu, nesta terça-feira, inscrições para bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. Na RPT (Região do Polo Têxtil), são 574 vagas ofertadas para cursos de humanas, biológicas e exatas. As inscrições terminam na sexta-feira e podem ser feitas no site acessounico.mec.gov.br/prouni.

Existem cursos presenciais e EAD (Educação à Distância) disponibilizados para a região. Apenas em Americana, são oferecidas 253 vagas, para 52 cursos diferentes, o que representa 44% do total ofertado na região. Os cursos que se destacam são de administração, com 29 vagas; marketing, com 15; além de educação física e logística, com 14 cada um.

Para se inscrever o candidato precisa ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2021 ou 2022 – Foto: Rovena Rosa / Agência Brasil

Santa Bárbara d’Oeste possui o menor número de bolsas disponíveis. O município terá 71 vagas para 19 cursos, sendo biomedicina (14) com maior número de bolsas. Nova Odessa nada recebeu.

Em Sumaré serão 112 vagas disponíveis em 29 cursos. Engenharia civil (24) é o que recrutará, seguido de engenharia mecânica (21). Hortolândia terá 31 cursos e 138 vagas,. O curso de administração (22) possui mais vagas.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Para se inscrever o candidato precisa ter feito o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) em 2021 ou 2022 e obtido média de 450 pontos nas áreas de conhecimento, além de nota superior a zero na redação.

*Estagiário sob supervisão de Reginaldo Gonçalves.